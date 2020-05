Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá, hogy megtisztítsák a partot a szeméttől. Kiderült, már nem csak műanyagpalackokat találni ott.","shortLead":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá...","id":"20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f30fa-7544-4ce3-8ac2-cd3131899d09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. május. 26. 19:03","title":"Aggasztó videó: már a Földközi-tengerben vannak az eldobott arcmaszkok és gumikesztyűk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem három héttel a belengetése után még mindig nem tudni semmit a kormány munkanélküliséget ellensúlyozó tervéről, amely szerint állami cégek vehetnék fel az állásukat vesztettek egy részét. De mely cégek és milyen munkakörökbe? Mi a különbség e program és aközött, ha valaki egy állam cég most is aktív álláshirdetésére jelentkezik? Az ITM és az állami vagyonért felelős miniszter hallgat és/vagy egymásra mutogat. ","shortLead":"Majdnem három héttel a belengetése után még mindig nem tudni semmit a kormány munkanélküliséget ellensúlyozó tervéről...","id":"20200527_allami_cegek_munkahelyteremtes_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf96013f-375e-4b00-ad45-ff2d3ed12c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_allami_cegek_munkahelyteremtes_orban","timestamp":"2020. május. 27. 06:30","title":"Rengeteg a kérdés, mégis nagy a csönd az állami munkaerő-felszívó programról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG első minisztersége idején, 1989 júniusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG...","id":"20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb8b74-668b-49c3-ae6d-56453c55c5ca","keywords":null,"link":"/360/20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 25. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Békesi László: Miénk a kevés pénzzel gazdálkodó háziasszony szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88eb699-0d57-40b7-8f12-70ce3d2b3447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 27. 13:44","title":"Megszünteti a Nemzeti Eszközkezelőt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját befalazta a menedékkérők előtt, és a koronavírus is elég indokot szolgáltat arra, hogy bizonyítsa bátorságát. \r

","shortLead":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját...","id":"20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5459082-81f4-4989-9a83-d632c0bb9662","keywords":null,"link":"/360/20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","timestamp":"2020. május. 27. 11:00","title":"Minimális politikai kárral megúszhatják Orbánék a tranzitzónák kényszerű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a6fb8e-bb41-46a6-85d6-f73bbd941a50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A vírus életkor szerint válogat, és nincs menekvés, amíg nincs meg a vakcina: ez volt a Heine–Medin-kór az 1950-es években. A veszély nagysága miatt a gyógymód megtalálásában különös kelet–nyugati együttműködés bontakozott ki, amiben az USA és a Szovjetunió mellett Magyarországnak is szerepe volt. ","shortLead":"A vírus életkor szerint válogat, és nincs menekvés, amíg nincs meg a vakcina: ez volt a Heine–Medin-kór az 1950-es...","id":"202021__gyermekbenulasjarvanyok__vakcina_es_csepp__magyar_pelda__vastudo_es_vasfuggony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a6fb8e-bb41-46a6-85d6-f73bbd941a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3e9ed5-85b1-4e1a-b0f8-6b1938f5af21","keywords":null,"link":"/360/202021__gyermekbenulasjarvanyok__vakcina_es_csepp__magyar_pelda__vastudo_es_vasfuggony","timestamp":"2020. május. 26. 15:00","title":"Vastüdő és vasfüggöny: a járványos gyermekbénulás leküzdésében világelsők voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes szerekbe is bele lehet futni.","shortLead":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes...","id":"20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee3ad-f056-4d0d-bb24-209a5ee952f2","keywords":null,"link":"/elet/20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","timestamp":"2020. május. 26. 10:24","title":"Akár halálosak is lehetnek a hamis fogyókúrás készítmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első vállalat, amelyik kirukkol ezzel a megoldással.","shortLead":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első...","id":"20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846c1f7b-198e-4cee-a901-c365ff877124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. május. 27. 11:38","title":"Kamera a képernyő alatt? A Huawei mutathatja be először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]