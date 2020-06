Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szívesen írja le véleményét. A Business Insider megnézte, az elmúlt években leírt prognózisai valóra váltak, vagy sem.","shortLead":"Az üzletember szívesen írja le véleményét. A Business Insider megnézte, az elmúlt években leírt prognózisai valóra...","id":"20200602_Bejonnek_Soros_Gyorgy_joslatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee67a33-c579-432f-b82d-44b78bf29d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Bejonnek_Soros_Gyorgy_joslatai","timestamp":"2020. június. 02. 13:05","title":"Bejönnek Soros György jóslatai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig lebegő apró folyadékcseppeken, zárt térben sokkal jobban fertőz – az MTA akadémikusa összeszedte, mik a legfrissebb tudnivalók a SARS-CoV-2 vírusról.","shortLead":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d1923-c6a6-4f28-9ab3-88769ebabb9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","timestamp":"2020. június. 02. 12:22","title":"Magyar kutató: Sokkal több embert kell megvizsgálni a fertőzési lánc megszakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben még mindig ingatlant vennének a Babaváró támogatásból.","shortLead":"A legtöbben még mindig ingatlant vennének a Babaváró támogatásból.","id":"20200601_Erre_kolti_a_Babavaro_hitelet_a_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d20de3-b2ac-4f4a-a4da-9e937f79c2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Erre_kolti_a_Babavaro_hitelet_a_magyar","timestamp":"2020. június. 01. 09:32","title":"Erre költi a Babaváró hitelét a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden ötödik 80 év feletti, és a tánciskolák működhetnek, de csak egészségesen látogassuk az órákat – derült ki a az operatív törzs keddi tájékoztatóján.\r

\r

","shortLead":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden...","id":"20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6406189-7145-4bfa-8ce0-b43053d71ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","timestamp":"2020. június. 02. 11:36","title":"Operatív törzs: Minden ötödik hazai koronavírusos 80 év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki azt írta, szégyelli, hogy a Facebooknál dolgozik.","shortLead":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki...","id":"20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795de2b9-bb20-4482-8b3a-83a7bee2a854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. június. 02. 11:07","title":"Zuckerberg undorodik Trump kiírásától, de 400 Facebook-dolgozó szerint nem eléggé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia, hogy az ottani magyarok a magyaroknál is magyarabbak, az ősi hagyományok leghitelesebb őrzői.","shortLead":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia...","id":"202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669491f-bb10-442a-84d5-3dfd74ad79a4","keywords":null,"link":"/360/202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"Trianon utáni Erdély-mítosz: az \"igazi magyarok\" kerültek a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával hozhatja ezt.","shortLead":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával...","id":"20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3724f-6a3f-4ee7-ae61-1ce88ec71f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","timestamp":"2020. június. 02. 13:03","title":"Kitalált valamit a Netflix, hogy élvezetesebb legyen a letöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO szerint nem veszített erejéből a vírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO...","id":"20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e8aa2-8728-487b-b5a0-0ad46dbe34e3","keywords":null,"link":"/360/20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2020. június. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump a hadsereget is bevetné, itthon nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]