[{"available":true,"c_guid":"d8907eb7-448a-4b6a-bc93-9bd550d45a18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tokiói olimpián csapatban aranyérmet nyert.","shortLead":"A tokiói olimpián csapatban aranyérmet nyert.","id":"20200604_meghalt_kausz_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8907eb7-448a-4b6a-bc93-9bd550d45a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba9397d-d5c1-4733-96b1-e65fc63386b2","keywords":null,"link":"/sport/20200604_meghalt_kausz_istvan","timestamp":"2020. június. 04. 10:05","title":"Meghalt Kausz István olimpiai bajnok párbajtőröző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2245-en már meggyógyultak.","shortLead":"2245-en már meggyógyultak.","id":"20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d0389-2b36-4451-94b2-09efff683a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 05. 08:29","title":"Elhunyt 3 beteg, 3970 fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még így is bőven a kiváló ár-érték arányú számítógépek közé tartozik.","shortLead":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még így is bőven a kiváló ár-érték arányú számítógépek közé tartozik. ","shortLead":"Egy székesfehérvári iskola közelében alkalmazzák mostantól azt a sebességcsökkentő megoldást, hogy pirosra vált...","id":"20200605_szekesfehervar_kozlekedesi_lampa_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=202a01d2-f921-4d6b-8829-764a72ac2ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad416b72-10ca-42f6-ba55-3c8ce0dc47a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_szekesfehervar_kozlekedesi_lampa_gyorshajtas","timestamp":"2020. június. 05. 13:11","title":"Azonnal bünteti a gyorshajtást egy közlekedési lámpa Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec25267-e9d2-4e1e-964a-6640ce8c75f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon századik évfordulóján keresztelték át a megye nevét.","shortLead":"Trianon századik évfordulóján keresztelték át a megye nevét.","id":"20200604_csongrad_csanad_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec25267-e9d2-4e1e-964a-6640ce8c75f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7d6283-c336-4f8c-9339-ee4b50c7d30d","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_csanad_megye","timestamp":"2020. június. 04. 12:40","title":"Már ki is kerültek az új névtáblák Csongrád-Csanád megyében - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","shortLead":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","id":"20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda58d-f388-4a91-a07f-10816584e4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","timestamp":"2020. június. 05. 13:48","title":"Mészáros cége mégsem veszi meg az E.On energiakereskedő vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadára estek vissza a nyári foglalások.","shortLead":"Harmadára estek vissza a nyári foglalások.","id":"20200605_VG_oszig_varni_kell_a_turistakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4b4ed-68e6-48bf-9237-0cd553f64b80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_VG_oszig_varni_kell_a_turistakra","timestamp":"2020. június. 05. 09:44","title":"Őszig várni kell a turistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69aed2f-855c-4688-b2f8-21454a1a756b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. június. 03. 21:45","title":"Sárgaszakállas makiikrek születtek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]