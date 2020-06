Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók, miután mintegy 40 millió darabra nem találnak vevőt – adta hírül kedden a Le Monde című újság.","shortLead":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók...","id":"20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019dd719-e432-4563-b742-7483ca950054","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","timestamp":"2020. június. 09. 15:59","title":"Annyira nincs rájuk kereslet, hogy már a kormány segítségét kérik a francia maszkgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A pakkban a Quadron kibervédelmi tanácsadó cég szerint 370 ezer magyar információi is megtalálhatók. A kiszivárgott adatok között nemcsak a munkahely és a családi állapot, de még a mobiltelefonszám is megtalálható.","shortLead":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A pakkban a Quadron...","id":"20200610_facebook_adatlopas_magyar_felhasznalok_adatai_adathalasz_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b9ec8-7b3a-4ed0-af2c-02d35934c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_adatlopas_magyar_felhasznalok_adatai_adathalasz_tamadas","timestamp":"2020. június. 10. 08:03","title":"370 000 magyar Facebook-adatait árulják a neten – ki ezért a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek a telefongyártók kamerát a kijelző alá.","shortLead":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek...","id":"20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860be952-df47-4687-950e-680e7b3f3390","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 08. 19:33","title":"Kínában állítják: kész a kijelző, ami alá már be lehet tenni az eltűnős kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell az érintettnek.","shortLead":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell...","id":"20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262ce9b-ec6a-4b2c-911b-98cdf03f6992","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","timestamp":"2020. június. 09. 18:05","title":"Felmentették Bayer Zsoltot a Nagy Blanka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb","c_author":"Csányi Péter","category":"360","description":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém gyorsan alkalmazkodtak a helyzethez, egyre többen és többet fizetnek online vagy digitálisan. Az OTP ügyvezetője szerint mindez biztosan hatással lesz a járványt követő évekre, a digitalizáció minél gyorsabb terjesztésére, de a bankok ehhez jogi könnyítésekre is számítanak. A cikk a hvg360 Gondoljuk újra sorozatában jelenik meg.","shortLead":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém...","id":"20200610_Keszpenzgyilkos_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91465fe-8f30-4d5a-b477-f0c00651ab26","keywords":null,"link":"/360/20200610_Keszpenzgyilkos_virus","timestamp":"2020. június. 10. 07:00","title":"Csányi Péter: A koronavírus lehet a készpénz gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","shortLead":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","id":"20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a5e70-074c-4b45-b712-b4a1be6a117e","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","timestamp":"2020. június. 09. 09:32","title":"A Fővárosi Törvényszék elnöke letagadta, hogy levélben hálálkodott volna Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]