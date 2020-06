Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","shortLead":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","id":"20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7e378d-ef7e-4514-a6f5-b30bbff56b2a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","timestamp":"2020. június. 15. 19:42","title":"Egy tanítónő is szembeszállt a szlovákiai késes ámokfutóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi projektek megvalósításához.\r

","shortLead":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi...","id":"20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d836c954-0d36-4d4b-bc2c-70e167036e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","timestamp":"2020. június. 16. 09:23","title":"Ötvenmilliárdos hitelből épít iskolákat és 17 kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0618ed6-3b8e-4c96-a48d-aaa9615b5bd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem fogja megdicsérni a holland rendőrség a felnőtteket. ","shortLead":"Nem fogja megdicsérni a holland rendőrség a felnőtteket. ","id":"20200616_Ferrari_488_Spidert_kisgyerek_vezeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0618ed6-3b8e-4c96-a48d-aaa9615b5bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aec791-509a-483d-83ed-cbba117c4eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Ferrari_488_Spidert_kisgyerek_vezeti","timestamp":"2020. június. 16. 14:54","title":"Ölben vezette egy gyerek a Ferrarit az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új közbeszerzést írtak ki a patkánymentesítési feladatok kivitelezőjének megtalálására, az ehhez szükséges költségvetést már a következő közgyűlésen elfogadhatják.","shortLead":"Új közbeszerzést írtak ki a patkánymentesítési feladatok kivitelezőjének megtalálására, az ehhez szükséges...","id":"20200615_budapest_patkanyirtas_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3faab4-160b-41c2-bfdb-4cc7fb6289b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_budapest_patkanyirtas_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Megváltoztatná a főváros a patkányirtás rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek közel kétharmada szerint csupán egy szűk réteget szolgál a kormány.","shortLead":"Az emberek közel kétharmada szerint csupán egy szűk réteget szolgál a kormány.","id":"20200616_demokraciaerzet_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a9a55d-eb0a-46bb-bd79-ed4f0aca1369","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_demokraciaerzet_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 16. 13:31","title":"Háromból csak egy magyar szerint van demokrácia az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","shortLead":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","id":"20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336e5b3-a144-400e-a23f-6d25d7f49b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","timestamp":"2020. június. 16. 14:33","title":"Mindent elmondott a NAV, amit a diákok nyári foglalkoztatásáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f91c7c-96f2-4801-8334-4bae0ac18bd8","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Óriási bajban van a vendéglátás, de azért akadnak már érdekesnek tűnő kilábalási kísérletek. A külföldi turisták visszatérése és állami segítség nélkül viszont tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Óriási bajban van a vendéglátás, de azért akadnak már érdekesnek tűnő kilábalási kísérletek. A külföldi turisták...","id":"202024__ettermek_valsagban__tulelesi_technikak__ujrakezdes__sovany_vigasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f91c7c-96f2-4801-8334-4bae0ac18bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a688777-225a-4335-b517-84cfd2edd5b2","keywords":null,"link":"/360/202024__ettermek_valsagban__tulelesi_technikak__ujrakezdes__sovany_vigasz","timestamp":"2020. június. 16. 07:00","title":"Az éttermeknek legalább a harmadát tehette tönkre a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]