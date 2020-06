Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett az első szünidei hétvégére váró vendéglátósoknak. A jelek szerint a közönség is kicserélődött, a fizetőképes vendégek még nem jelentek meg a tónál.","shortLead":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett...","id":"20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933bb72e-3232-4ab9-8507-53a1e3b64f70","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","timestamp":"2020. június. 23. 06:30","title":"\"Eladtam egy kólát, négy szívószállal\" – még nincs, aki költsön a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros világbajnokából. Lewis Hamilton a saját kollégáival is szeretné megértetni, milyen az, ha a világ minden egyes nap eszébe juttatja az ember bőrszínét. ","shortLead":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros...","id":"20200623_Lewis_Hamilton_George_Floyd_Black_Lives_Matter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8919cd6-ec0d-4fb2-a089-f68ff3d42887","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Lewis_Hamilton_George_Floyd_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 23. 20:00","title":"Lewis Hamilton nem bánja, ha a bőrszíne miatt kényelmetlenül érzik magukat a társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később kezdenek.","shortLead":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később...","id":"20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c4ee3-5033-4228-9a07-858e9658283c","keywords":null,"link":"/sport/20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","timestamp":"2020. június. 23. 18:13","title":"Augusztus közepén indulnak a küzdelmek az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Fejlesztési Központ vezetője abban bízik, hogy a felújítás után is megtartható a Lánchíd autómentessége.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ vezetője abban bízik, hogy a felújítás után is megtartható a Lánchíd autómentessége.","id":"20200624_vitezy_david_automentes_lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7654910b-5a0e-40cc-bc25-c3a1d8d9bfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_vitezy_david_automentes_lanchid","timestamp":"2020. június. 24. 13:29","title":"Vitézy szerint sem kell annyi autó a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","shortLead":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","id":"20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0467dc8-b0d5-45e5-ac31-0053a156b747","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","timestamp":"2020. június. 23. 08:10","title":"Rácz Zsófia: Nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy port ver fel a kinevezésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok lakáshitelest. Ez ugyanis lefelé fogja húzni a BUBOR-t, amihez a változó kamatú ingatlanhitelek nagy része kötött. A jegybank deklaráltan fel akarja pörgetni a lakossági fogyasztást, hogy meglegyen az áhított V alakú gazdasági visszapattanás.","shortLead":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok...","id":"20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833960d-a05b-479f-84f5-acd91b55c2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","timestamp":"2020. június. 23. 16:42","title":"Az átlag lakáshiteles is meg fogja érezni az alapkamat csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki számára került valami újdonság az asztalra hétfőn, az Apple idei WWDC fejlesztői konferenciájának nyitóelőadásán.","shortLead":"Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki...","id":"20200622_apple_wwdc_2020_ujdonsagok_bejelentesek_ios_14_ipados_watchos7_airpods_alvaskovetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21571f17-0c40-4f4a-8738-a5bd552c8175","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_apple_wwdc_2020_ujdonsagok_bejelentesek_ios_14_ipados_watchos7_airpods_alvaskovetes","timestamp":"2020. június. 22. 20:51","title":"Rengeteg újdonságot jelentett be az Apple – soroljuk a legizgalmasabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok többsége a liberális demokráciát támogatja a Globsec kutatása szerint. Az is kiderült, nem Magyarországon rettegnek a legjobban a migrációtól.","shortLead":"A magyarok többsége a liberális demokráciát támogatja a Globsec kutatása szerint. Az is kiderült, nem Magyarországon...","id":"20200623_liberalis_demokracia_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9044c10d-ce05-40db-ba51-52a9672eab81","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_liberalis_demokracia_kutatas","timestamp":"2020. június. 23. 17:41","title":"A magyarok négyötöde ragaszkodik a liberális demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]