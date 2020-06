Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25c8654b-ec9b-432f-b6bf-bcfa06298881","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: veszélyzóna, parkolócsata, lélegeztetőgép, népnevelők, pörgettyű.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200628_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c8654b-ec9b-432f-b6bf-bcfa06298881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643264a9-ddd9-4808-b6f3-f05ac371db48","keywords":null,"link":"/360/20200628_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. június. 28. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénest bedurcizott puszta-fighterek kísértik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt, amely azóta szemétként kering valahol az űrben.","shortLead":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt...","id":"20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a0df6d-84e8-48e2-a8a7-5505e55ff489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","timestamp":"2020. június. 29. 10:33","title":"Űrséta közben elhagyta a tükrét a NASA egyik űrhajósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬– jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬–...","id":"20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631eed4-e0db-4a1e-a28c-654f8f687c86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","timestamp":"2020. június. 27. 16:41","title":"Nagyvállalatoknak kutatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció kérdését, de a téma jó ideje visszaköszön már a zenében. Olyan nevek erősítették fel a Black Lives Matter üzenetét, mint Beyoncé vagy Kendrick Lamar. És nem mellesleg a politikai aktivizmusból több rendhagyó és bátor zenei kísérlet is született. ","shortLead":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció...","id":"20200627_Black_Lives_Matter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33358248-79ee-4016-b9eb-f2be661efeea","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 27. 20:00","title":"Ha Beyoncé mondja, akkor elhisszük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja ifjúkori zsengéjét, hogy annak kéziratát sem mutatja meg senkinek. ","shortLead":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja...","id":"202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bafa-b0fa-4430-82a0-e5ed2946ce53","keywords":null,"link":"/360/202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","timestamp":"2020. június. 28. 12:30","title":"\"Jó kis sztori\" a 60-as években betiltott darab története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány többi tagja szerint ez a gazdaság számára tragikus eredményt hozna.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány...","id":"20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e638530-1537-45e7-92bd-d35e3ca4803c","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. június. 28. 15:23","title":"Leszavazta az izraeli kormány az ötletet, hogy szigorítsák a gyülekezési szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","shortLead":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","id":"20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2434b128-61f5-4c35-8bd0-59aa9e1a0ce1","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","timestamp":"2020. június. 27. 17:02","title":"Visszatérhet Ronaldinho, méghozzá nem is akárkinek a csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f64528-5e91-49c2-b9d7-c57100011681","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A szabadság, a rendszerenkívüliség jellemzi eddigi pályafutását. A 70-es években ellenzéki, avantgarde alkotókkal dolgozott, miközben Franciaországtól Indiáig külföldi sikereket is aratott. Monori Lili színművész portréja.","shortLead":"A szabadság, a rendszerenkívüliség jellemzi eddigi pályafutását. A 70-es években ellenzéki, avantgarde alkotókkal...","id":"202026_monori_lili","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f64528-5e91-49c2-b9d7-c57100011681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b9237-15e8-463f-9266-028712e3383e","keywords":null,"link":"/360/202026_monori_lili","timestamp":"2020. június. 27. 16:00","title":"Monori Lili: \"Egy dologhoz mindig hű leszek, a színészethez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]