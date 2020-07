Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","id":"20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2e1d3-c7ce-4287-b10e-1036180bbacb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","timestamp":"2020. június. 29. 17:52","title":"Vaszily új cége a Pesti Srácok tévéjébe fektethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28706a77-3dbd-4e10-ae6b-d11bcb1a03e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos, a környezetet lézeres technológiával letapogató lidar szenzorokhoz. ","shortLead":"A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos...","id":"202026_erintesmentes_kijelzok_virusmentes_vezerles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28706a77-3dbd-4e10-ae6b-d11bcb1a03e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2feb08e-8540-4b70-a594-767a96516e94","keywords":null,"link":"/360/202026_erintesmentes_kijelzok_virusmentes_vezerles","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Érintésmentes képernyők bevezetését javasolja két koreai mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem halogathatják a kérdést. Budapest belső kerületeiben ugyanis szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak az önkormányzatok. Információink szerint Erzsébetvárosban és Ferencvárosban már a szakmai előkészítés zajlik és akár jövő januártól változhatnának a díjak, a VI. kerület pedig a fővárossal közösen tervezi, hogy környezetterhelés alapján vizsgálják felül a lakossági parkolási engedélyeket.","shortLead":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem...","id":"20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955eec7d-dd08-4665-ae58-50ff6949e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","timestamp":"2020. július. 01. 06:30","title":"Belenyúlnak a darázsfészekbe a kerületek: több helyen felülvizsgálnák a parkolási engedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését azonban nem sokáig élvezhették a rajongók, úgy tűnik, viharos gyorsasággal csukják be ezeket. És nem csak az érdeklődés hiánya miatt.","shortLead":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését...","id":"20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52894a5b-b7cc-492d-ad7e-8d5cdab6053c","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","timestamp":"2020. június. 30. 20:00","title":"Amilyen hirtelen jöttek, olyan hirtelen ki is múltak az autósmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump kapott egy kokit a legfelsőbb bíróságtól, űrbe megy az unió, nem maradhat el az ARC. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump...","id":"20200630_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771ca871-a644-4ac7-9b54-b731692269ff","keywords":null,"link":"/360/20200630_Radar360","timestamp":"2020. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Az iskolakezdés csúszhat, a NAV nem kegyelmez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt még nem látják tűpontosan, hogyan lehet majd megrendezni a plakátkiállítást, de a pályamunkákat már várják a szervezők.","shortLead":"Azt még nem látják tűpontosan, hogyan lehet majd megrendezni a plakátkiállítást, de a pályamunkákat már várják...","id":"20200629_arc_plakatkiallitas_2020_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4d054-5fca-4a74-b1e6-a4aadd1b7ebb","keywords":null,"link":"/elet/20200629_arc_plakatkiallitas_2020_palyazat","timestamp":"2020. június. 29. 16:46","title":"Hova tovább? – Elindult a 20. ARC pályázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","shortLead":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","id":"20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6579208c-cb4c-4f84-b2a1-b97687111939","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","timestamp":"2020. június. 29. 15:30","title":"QR-kód olvasásával is lehet fizetni az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]