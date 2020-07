Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők aránytalanul rossz helyzetben vannak most a világ munkaerőpiacán.","shortLead":"A nők aránytalanul rossz helyzetben vannak most a világ munkaerőpiacán.","id":"20200706_400_millio_munkahellyel_vegzett_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c5f8a-ea23-45e0-a4de-eb254c8be243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_400_millio_munkahellyel_vegzett_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"400 millió munkahellyel végzett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton egyelőre nem sokkal került közelebb hetedik világbajnokságához.","shortLead":"Lewis Hamilton egyelőre nem sokkal került közelebb hetedik világbajnokságához.","id":"20200705_Szokatlanul_kezdodott_a_Forma1_szokatlan_evada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0868eb4e-9140-402f-bb8c-bc926dec5ef1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Szokatlanul_kezdodott_a_Forma1_szokatlan_evada","timestamp":"2020. július. 05. 17:17","title":"Szokatlanul kezdődött a Forma-1 szokatlan évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"gazdasag","description":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van szükség a készségfejlesztés terén.","shortLead":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van...","id":"20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaa6d9d-121f-4e27-8600-17d62dd98000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","timestamp":"2020. július. 05. 11:25","title":"A kisvállalkozások negyede talál nehezen szakképzett munkaerőt - az EU-nak van egy megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","shortLead":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","id":"20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255eb1b-52b7-4d40-be33-f32b954abe22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","timestamp":"2020. július. 05. 16:10","title":"Több mint tízezer éves okkerbányára bukkantak a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9db7f19-b06f-46bd-8f4b-646fd1c119cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a növények egy jelentős része képtelen lesz kicsírázni, annyira meleg lesz az elkövetkezendő ötven évben. Ha pedig nem tudnak csírázni, nem élik túl.","shortLead":"Arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a növények egy jelentős része képtelen lesz kicsírázni, annyira meleg lesz...","id":"20200706_Meg_a_tropusi_novenyek_fele_is_kisulhet_olyan_meleg_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9db7f19-b06f-46bd-8f4b-646fd1c119cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93491baf-57cf-464f-a350-386c793b2f04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Meg_a_tropusi_novenyek_fele_is_kisulhet_olyan_meleg_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 06. 10:13","title":"Még a trópusi növények fele is eltűnhet, akkora forróság lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","shortLead":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","id":"20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b597e979-21c0-4d20-ae5b-eaa2babd3a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","timestamp":"2020. július. 06. 15:06","title":"Szökött rabot keres a kalocsai rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban kiszivárgott információk után kezd hivatalos formát ölteni a Xiaomi minden másnál gyorsabb mobiltöltő technológiája.","shortLead":"A korábban kiszivárgott információk után kezd hivatalos formát ölteni a Xiaomi minden másnál gyorsabb mobiltöltő...","id":"20200707_xiaomi_120w_gyorstolto_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e2b5b0-f3fc-496c-aa46-1886c4810f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_xiaomi_120w_gyorstolto_tanusitvany","timestamp":"2020. július. 07. 08:03","title":"120W-tal mehet? A Xiaomi szupergyors mobiltöltőjén már az utolsó simításokat végzik a mérnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]