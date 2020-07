Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","shortLead":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","id":"20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1337509-49a9-4371-8e86-8fbf86baef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","timestamp":"2020. július. 14. 05:30","title":"Aprópénzre nyomtatják az ápolókat, így tiszteleg előttük az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai üzlet vette ki a kínálatából a makákók kizsákmányolásával begyűjtött kókuszokat. Arról megoszlanak a vélemények, hogy mekkora az országban a majommunka mértéke.","shortLead":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai...","id":"20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc6b5c6-f42c-4ff3-a382-5382218b8e98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","timestamp":"2020. július. 13. 11:55","title":"Majommunka-mentességet igazoló címkével árusítják a jövőben a thaiföldi kókuszdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált, hogy hogyan adjon el több millió forintnyi, fólia alatt pihenő növényt, és biztosítson jövőt a cég és munkatársai számára. A kkv megnyerte a csatát: hála annak, hogy alig egy hét alatt, rohamtempóban készítette el webshopját, mely nemcsak a családi vállalkozást mentette meg, de új lehetőségeket is nyitott számára. Farkas Erikával, a Wágnerkert üzletvezetőjével beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált...","id":"magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9742e29a-d93f-45ee-bc64-4d7fce3659c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","timestamp":"2020. július. 13. 07:30","title":"Sikertörténet: kertészet a digitalizáció dzsungelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan átalakulnak a biológiaórák.","shortLead":"Alaposan átalakulnak a biológiaórák.","id":"20200714_jarvanytan_virusok_tananyag_biologia_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520c5370-4cfa-4203-9662-afed0fa7bbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_jarvanytan_virusok_tananyag_biologia_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. július. 14. 07:35","title":"Iskolai tananyag lesz Magyarországon a járványtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül tette mindezt. Amikor rájött, akkor ezer forint borravalót adott az elmaradt számlán felül, hogy ne maradjon lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"Véletlenül tette mindezt. Amikor rájött, akkor ezer forint borravalót adott az elmaradt számlán felül, hogy ne maradjon...","id":"20200714_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_benzinkutrol_Sebestyen_Balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d69ab3-cc20-4453-bd03-de3dac00e5c8","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_benzinkutrol_Sebestyen_Balazs","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Fizetés nélkül távozott egy benzinkútról Sebestyén Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87266968-5fc6-40c9-9777-f4b1380f0c69","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Három privát, nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amik biztonságosak, de azért van néhány kockázat, amivel érdemes tisztában lenni.","shortLead":"Három privát, nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amik biztonságosak, de azért van néhány kockázat, amivel érdemes...","id":"20200714_Fidesz_nyugdijmegtakaritas_nyugdijkassza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87266968-5fc6-40c9-9777-f4b1380f0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c87f-ffb2-44e5-adac-f7737e80857b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Fidesz_nyugdijmegtakaritas_nyugdijkassza","timestamp":"2020. július. 14. 12:01","title":"Elveheti a kormány a privát nyugdíjmegtakarításokat? És mi van, ha csődbe megy a nyugdíjkassza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]