A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. Antiszemita megjegyzések miatt rúgták ki Nick Cannont
Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Késhegyig megy a vita Brüsszelben a jogállamról
A gyárban összesen 250-en dolgoznak.
Négy dolgozó lett koronavírusos egy nagykőrösi üzemben Összeszedtük, milyen versenyekre érkezők mentesülnek a karanténkötelezettség alól. Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi sportesemények résztvevői: a járvány szempontjából legveszélyesebb, piros kategóriába sorolt országokból is korlátozás nélkül beléphetnek. ","shortLead":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. A legpirosabb országokból is simán beengedjük a sportolókat
A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner.
Zidane: Csapatmunka nélkül nem lettünk volna bajnokok
A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.
Egymilliónál is több koronavírus-fertőzött van már Indiában
A Twitter eddigi vizsgálata szerint a támadók (már ha többen voltak) már napokkal korábban hozzáférhettek a feltört Twitter-fiókokhoz.
130 Twitter-fiókot vettek célba az elmúlt évek egyik legnagyobb hackertámadásában
Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető alkalmazás formájában, amely fejlesztője reményei szerint segítheti, majd akár ki is válthatja a hosszú éveken át tanuló halhússzakértők munkáját.","shortLead":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető alkalmazás formájában, amely fejlesztője reményei szerint segítheti, majd akár ki is válthatja a hosszú éveken át tanuló halhússzakértők munkáját.
Szusi a javából: a mesterséges intelligencia ránézésre megmondja, melyik halból lesz finom