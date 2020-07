Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_kockapoker_a_hvg360on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162e7b6-58f0-48c2-aba8-61f9a9ef10c4","keywords":null,"link":"/360/20200717_kockapoker_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:11","title":"Kockapóker a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","shortLead":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","id":"20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce99807-dbf6-41c9-8ce6-ac6da2b61310","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","timestamp":"2020. július. 17. 16:32","title":"Klórgáz miatt kerülhetett kórházba három gyerek egy debreceni élményfürdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a YouTube-ra felkerült videó szerint az iOS 14 telepítése után tovább bírhatja majd a telefon egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy, a YouTube-ra felkerült videó szerint az iOS 14 telepítése után tovább bírhatja majd a telefon egy feltöltéssel.","id":"20200717_apple_ios_14_operacios_rendszer_eroforras_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c91bb1-4846-4489-8a65-90d0b55f274f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_ios_14_operacios_rendszer_eroforras_akkumulator","timestamp":"2020. július. 17. 09:33","title":"Olyan jól muzsikálhat az iOS 14, hogy annak minden iPhone-tulajdonos örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Az országban már több mint 3,57 millió fertőzést igazoltak.\r

","shortLead":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint...","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b47049-4250-4e3b-96c7-7c862e942b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","timestamp":"2020. július. 17. 06:53","title":"Soha ennyi fertőzöttet nem találtak még egy nap alatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik az egészség veszélyeztetésére alkalmas tartalmakat.","shortLead":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik...","id":"20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97be7b-0c68-4b21-aebf-606c92871566","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","timestamp":"2020. július. 17. 15:03","title":"29 ezer videót törölt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]