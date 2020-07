A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A metán az egyik fő gáz, amelyik hozzájárul a klímaváltozáshoz. Most kutatók felfedezték a Déli-sarkon a tengerfenékből eredő első, aktív metánszivárgást – írta a Guardian.

Ezt a metánforrást először véletlenül 2011-ben fedezték fel búvárok a Ross-tengerben, ami a Déli-óceán része, de csak 2016-ban tudtak a tudósok eljutni a helyszínre és megkezdeni a kutatást.

A Proceedings of the Royal Society B szaklapban megjelent kutatásban arra is kitértek, hogy az új szivárgás oka egyelőre ismeretlen, de valószínűleg nem a klímaváltozás és a globális felmelegedés okozhatta. És ez az, amit elég aggasztónak tartanak, mert a Ross-tenger még nem kezdett el olyan mértékben melegedni.

A tudósok azt is megfigyelték, hogy azok a mikrobák, amelyek normál esetben elfogyasztják ezt az üvegházhatású gázt, amely így nem kerül be a légkörbe, csak nagyon kis számban érkeztek a helyszínre, így a gázt semmi sem állította meg. Ezt az eredmény tartják a legfontosabbnak. „Ezek nem jó hírek. Több mint 5 év alatt jelentek meg ezen a helyen azok a mikrobák, amik megakadályozták volna, hogy a metán a vízfelszínre feljusson” – emelte ki Andrew Thurber, az Oregon Állami Egyetem egyik tudósa és a kutatás vezetője.

Ez pedig azért is gond, mert a korábban fagyott, permafroszt területekből eredő természetes metánszivárgást lehet az egyik fordulópont abban a tekintetben, hogy visszafordíthatatlanná váljon a klímaváltozás a tudósok szerint. Innen pedig egyre nagyobb eséllyel szabadul ki metán a globális felmelegedés miatt.

A kutatók arra is kitértek, hogy rendkívül nehéz a Déli-sarkon kutatni és így megbecsülni sem tudják, hogy mennyi metán szabadulhat ki onnan az egyre csak olvadó permafroszt alól.

Nyitókép forrása: Phys.org