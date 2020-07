Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két és félmillió forintot készült átvenni egy motoros futár, amikor a rendőrök lecsaptak rá.","shortLead":"Két és félmillió forintot készült átvenni egy motoros futár, amikor a rendőrök lecsaptak rá.","id":"20200726_Unokazos_csalo_rendor_tetteneres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09241874-fad6-43ae-a061-3982a51899c8","keywords":null,"link":"/elet/20200726_Unokazos_csalo_rendor_tetteneres","timestamp":"2020. július. 26. 12:30","title":"Unokázós csalót értek tetten a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f04485b-ddf8-4cd8-a0b8-46cf70bb89fe","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Horthy- és a Kádár-korszakban is szinte ugyanazt a karriert futotta be Gorka Géza keramikusművész, felhasználta őt mindkét rendszer kulturális diplomáciája is.\r

","shortLead":"A Horthy- és a Kádár-korszakban is szinte ugyanazt a karriert futotta be Gorka Géza keramikusművész, felhasználta őt...","id":"202030__gorka_geza__art_deco_nepi_motivumok__zold_szamar__konnyu_kezzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f04485b-ddf8-4cd8-a0b8-46cf70bb89fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252a58de-8326-452a-8eb1-625eb3f574e1","keywords":null,"link":"/360/202030__gorka_geza__art_deco_nepi_motivumok__zold_szamar__konnyu_kezzel","timestamp":"2020. július. 27. 16:30","title":"Mussolini vásárolt tőle, beszólt Picassónak, Kádáréktól Kossuth-díjat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bagdadtól nem messze támadtak meg egy támaszpontot.","shortLead":"Bagdadtól nem messze támadtak meg egy támaszpontot.","id":"20200728_usa_irak_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0000e0b6-ebe9-4a4d-b763-1dbc0bb052e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_usa_irak_tamadas","timestamp":"2020. július. 28. 05:15","title":"Amerikai katonák támaszpontját támadták rakétával Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","id":"20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b28c5-4518-4d41-ba0b-73868e94eaf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 26. 15:19","title":"Eltűntek a közmunkások Felcsútról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","shortLead":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","id":"20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd031dc-601c-4a08-b8bc-c24ad423a207","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 15:04","title":"Újabb helyen állították le a vasúti forgalmat az áradás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda9ec1-9cac-4d0b-9865-69fded779544","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 13:56","title":"Egy nap alatt közel ezer fertőzöttet találtak Ukrajnában, meghalt a válogatott orvosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szökött tunéziaiak mind negatív tesztet adtak, de az előírások szerint két hétig mindenképp karanténban kell maradniuk. Nem maradtak.","shortLead":"A szökött tunéziaiak mind negatív tesztet adtak, de az előírások szerint két hétig mindenképp karanténban kell...","id":"20200727_olaszorszag_bevandorlok_karanten_menekultkozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6127111-51ce-49d9-85e9-feb5c80d403a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_olaszorszag_bevandorlok_karanten_menekultkozpont","timestamp":"2020. július. 27. 05:32","title":"Megszökött száz bevándorló egy olasz karanténtáborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]