[{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány, hat beteget kell géppel lélegeztetni.","shortLead":"Nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány, hat beteget kell géppel lélegeztetni.","id":"20200729_Koronavirus_fertozott_regisztralt_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c845e4cf-def7-44ae-afa2-ed9092955327","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Koronavirus_fertozott_regisztralt_elhunyt","timestamp":"2020. július. 29. 09:28","title":"Kilenc új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre.","shortLead":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek...","id":"20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ac640-dcae-4c6b-8590-ebda57ecef8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","timestamp":"2020. július. 30. 12:14","title":"Hiába helyettesítik a veszélyes vegyi anyagot, annak a hatásait is vizsgálni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","shortLead":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","id":"20200729_fed_iranyado_dollarkamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a684b97-5a99-4b1a-8020-0908d6232f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_fed_iranyado_dollarkamat","timestamp":"2020. július. 29. 22:01","title":"Nem változtatott az irányadó dollárkamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet az eddig ismert Indextől, de azért a reményüket fejezik ki, hogy a búcsúzó indexes kollégák kiállásából valami új születhet.","shortLead":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet...","id":"20200728_tasz_index_bucsu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f23121c-de41-4dad-b324-d75474900eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_tasz_index_bucsu","timestamp":"2020. július. 28. 17:52","title":"Elbúcsúzott a TASZ is az Indextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem sikerült nyélbe ütni a kikötőterület-vásárlást, mindenesetre a kikötői projektcég már bérel egy irodát Triesztben, ami kereskedőháznak is épp ideálisnak tűnik.","shortLead":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem...","id":"20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17350c8f-e6f2-46c5-8a39-bfbddcfb30a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","timestamp":"2020. július. 28. 16:20","title":"Folytatódik a magyar tengeri hódítás: a trieszti kikötőhöz kereskedőház is dukál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonos arányban voltak kíváncsiak a portál tartalmára eddig a kormánypárti és ellenzéki szavazók.","shortLead":"Azonos arányban voltak kíváncsiak a portál tartalmára eddig a kormánypárti és ellenzéki szavazók.","id":"20200729_index_fidesz_olvasotabor_ellenzek_olvasokozonseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169a96e-f16f-4197-b699-05909aea3bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_fidesz_olvasotabor_ellenzek_olvasokozonseg","timestamp":"2020. július. 29. 17:11","title":"Kutatás mutatja, hogy az Indexre szép számmal kattintottak a fideszesek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","shortLead":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","id":"20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1251a608-eedc-43f4-97c5-156557a85789","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","timestamp":"2020. július. 29. 13:21","title":"Szemrevaló lett a szolidan sportosított új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]