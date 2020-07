Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik, őt ez nem zavarja.","shortLead":"A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik...","id":"20200730_orban_gyozo_meszaros_lorinc_golfklub_alcsutdoboz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a6d3c-be47-4f0c-8d2b-1cc25e30f1ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_orban_gyozo_meszaros_lorinc_golfklub_alcsutdoboz","timestamp":"2020. július. 30. 09:06","title":"Orbán apja inkább benyeli a veszteséget, de nem nyerészkedik Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elviekben semmi nem akadályozza, hogy a Perseverance nevű szerkezet csütörtökön elinduljon a Mars felé.","shortLead":"Elviekben semmi nem akadályozza, hogy a Perseverance nevű szerkezet csütörtökön elinduljon a Mars felé.","id":"20200730_nasa_marsjaro_kiloves_inditas_perseverance_marskutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bc9f21-7994-4f13-8a27-9c28334d8241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_kiloves_inditas_perseverance_marskutatas","timestamp":"2020. július. 30. 13:03","title":"Hamarosan indul a NASA Mars-járója, egy kis helikoptert is elvisz a bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.","shortLead":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája...","id":"20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b2d121-12fd-4f34-ad23-dfd74d1126c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Kecskeméten döntenek az áfacsalással gyanúsított szegedi képviselő letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A tervezettnél tíz, esetleg húsz évvel tovább működne a paksi atomerőmű a formálódó tervek szerint. Lehetőleg környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás nélkül.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A tervezettnél tíz, esetleg húsz évvel tovább működne a paksi atomerőmű a formálódó tervek szerint. Lehetőleg...","id":"202031__paks_i__hosszabbitas__kornyezeti_hatasok__fiatalithatom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4c7d39-332c-40fe-a669-ca92b1723c5a","keywords":null,"link":"/360/202031__paks_i__hosszabbitas__kornyezeti_hatasok__fiatalithatom","timestamp":"2020. július. 30. 07:00","title":"Bicikliúthoz kell környezetvédelmi engedély, atomerőmű tuningolásához nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","shortLead":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","id":"20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849bbfe-68e3-46ff-8560-cd11275f4d38","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","timestamp":"2020. július. 30. 13:06","title":"Most sem lett ítélet a Szeviép-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is onnan terjedt szét.","shortLead":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is...","id":"20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6f5ce-dbbe-426a-9c92-22adc85d903a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","timestamp":"2020. július. 29. 21:25","title":"Egy új kutatás szerint a koronavírus őse 40-70 éve ott lehet már a denevérekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","shortLead":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","id":"20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a72c96-55d3-4d47-9dca-d231b2ac86b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","timestamp":"2020. július. 29. 19:33","title":"Már közel 600 ezer forint egy átlagos karambol kárértéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb kedvelt jellemzőkkel bővült a tabletes verzió.","shortLead":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb...","id":"20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209def1d-0f1f-4201-92f2-ce0068fe40fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","timestamp":"2020. július. 31. 14:03","title":"Új funkciók érkeztek a Photoshopba iPaden, lassan olyan lesz, mint az asztali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]