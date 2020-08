Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","id":"202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cd42a8-c774-4210-abbe-fcd6e8da6d02","keywords":null,"link":"/360/202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:30","title":"Egy speciális szemüvegről kiderült, hogy levétele után is javítja a színlátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren – közölte a Kínai Tudományos Akadémia.","shortLead":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren –...","id":"20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd9394-1fca-434f-bb4d-92d0745fef1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:03","title":"21 nap alatt 3000 km-t jártak be a mélytengeri kutatók Kínában – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","id":"20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f4c4c-b9b2-447b-bb30-a7c84b906e76","keywords":null,"link":"/zhvg/20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:57","title":"Júliusban közel 7000 erdőtüzet észleltek az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell tartania.","shortLead":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell...","id":"20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee57b1-5bbf-4253-8454-aab3ae3e9b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:22","title":"Jó hírek Szerbiából: folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","id":"20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9523e6d5-0875-4a21-bffd-0a8628d0991c","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:55","title":"Zivatarokkal és lehűléssel indul a hét, de aztán visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","shortLead":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","id":"20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e74ed-7142-46a6-9112-b3380bcc0048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:41","title":"Eladó a togói diktátor hatalmas régi Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","shortLead":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","id":"20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36ccb3-d38e-41cb-a16d-3a965ab606c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:54","title":"Koronavírusos lett az indiai belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is életüket vesztették.","shortLead":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is...","id":"20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13166c6-b1a8-47ed-891e-5d677f31d0df","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:42","title":"Meghalt az Iszlám Állam egyik kémfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]