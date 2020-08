Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített interjút otthonában. A tavaly megbukott volt győri polgármester nem tervezi, hogy visszatér a közéletbe Kiderült az is, hogy nem vonták meg tőle olimpiai életjáradékát.","shortLead":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített...","id":"20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d743ac-3263-4de4-9bec-83991760fd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:52","title":"Csirkéket és birkákat tart Borkai, nem hiányzik neki a közélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha megtérüljön. Az első hasonló hazai pályaépítésnek Sávolyon hatalmas bukás lett a vége.","shortLead":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha...","id":"202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c02f4c-2b59-4d9f-8b2a-19607dca467f","keywords":null,"link":"/360/202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:00","title":"„Bőgjenek hát a motorok”, üzente Orbán Hajdúnánásnak a sávolyi lebőgés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","shortLead":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","id":"20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8c0ad-999c-4d97-a0c3-82b0b0879054","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:19","title":"Meghalt a Deep Purple és az Iron Maiden legendás producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig az eldobós megoldás helyett újra népszerű, hogy sokáig használható textíliába fogják fel mindazt, ami a gyerekből alul kijön. De akkor miért ne használhatnának a felnőttek is WC-papír helyett mosható kendőt? ","shortLead":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig...","id":"202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2806367-a377-4bdb-af46-06cb7a55bc26","keywords":null,"link":"/360/202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:00","title":"Ismét szóba került a többször használatos fenéktörlő ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff097c0-17ca-4980-ae95-527512fc7545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új típus minden korábbinál izgalmasabb formában kombinálhatja egymással a vezetési élményt és a praktikumot.","shortLead":"Az új típus minden korábbinál izgalmasabb formában kombinálhatja egymással a vezetési élményt és a praktikumot.","id":"20200811_megis_johet_a_bmw_m3_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff097c0-17ca-4980-ae95-527512fc7545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89573ca-03bd-4c3c-ade0-f6fdf6901103","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_megis_johet_a_bmw_m3_kombi","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:21","title":"Mégis jöhet a BMW M3 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de az egyetem átstrukturálása a megbízott rektor szerint akár évekig eltarthat. Az átalakítás akár szakok megszűnésével is járhat.","shortLead":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de...","id":"20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ee1d34-62b0-4a76-9e44-80b3ca9f078a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:27","title":"Szakok szűnhetnek meg a Szent István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","id":"20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfa3626-0061-4fb9-8b75-0af9e24bc5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:27","title":"Óránként frissülő pollentérképpel segít az allergiásoknak az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]