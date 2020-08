Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot. A javíthatóságára voltak kíváncsiak.","shortLead":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot...","id":"20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f361c9-dc34-4c5d-8fd6-b8f7d298565c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:03","title":"Szétkapták a Samsung új vezeték nélküli fülesét – ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult vitában. Van, aki 1,3 millió forintot kér egy fortnite-os használt iPhone-ért.","shortLead":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult...","id":"20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb92ff2-0b2d-490f-8843-0829b0287813","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:03","title":"Az eBay új slágerei az iPhone-ok, melyekre telepítve van a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","shortLead":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","id":"20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808aba8f-7740-4359-b7f2-47957a46b7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:45","title":"Visszakerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, amit Novák Előd szedett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","shortLead":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","id":"20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264a4fe-f7ca-4f87-8e4d-68668de2d0b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:46","title":"Mégis hogyan hallgassuk a jazzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8b154a-c458-4ad5-b159-a46a2aebd8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait.","shortLead":"A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait.","id":"20200817_ilyen_lehet_az_erkezoben_levo_megujult_bmw_x3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf8b154a-c458-4ad5-b159-a46a2aebd8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c49e503-bf18-4c7b-abfa-0e7358966ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_ilyen_lehet_az_erkezoben_levo_megujult_bmw_x3","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:21","title":"Ilyen lehet az érkezőben lévő megújult BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","shortLead":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","id":"20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07647f32-eb48-4e02-ae30-8db0aa77e78d","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:23","title":"Elhunyt Szebeni András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót. Három rövid videót is kiadott, hogy közelebbről is megmutassa a készüléket.","shortLead":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót...","id":"20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d7a8-b19a-4cf3-8078-163a117c694a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:33","title":"Hivatalos videók: közelről is megnézheti a Microsoft androidos mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]