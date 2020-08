Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","shortLead":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","id":"20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfad1c7f-5f0c-4922-915a-8d32c369d6eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:29","title":"Vizsgálat indult a Porsche ellen Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. Még az is lehet, hogy a tartalékjaikkal mennek. Ha nem tudnak egy csapatot kiállítani, az UEFA nem lesz elnéző.","shortLead":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak...","id":"20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d20ad-85f0-41a1-8c02-dcbd44c73408","keywords":null,"link":"/sport/20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:46","title":"Bizonytalan a Felcsút szereplése az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","shortLead":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","id":"20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b94180e-ef84-41da-9369-2ad343120853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:26","title":"Összesen 7 millió forint bírságot osztott ki a rendőrség az M7-es leállósávját használó autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","shortLead":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","id":"20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2621d4-ee88-4a73-8afe-d2ed5a8acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:31","title":"Gyengült a forint szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató is legyen a piacon. Közben az állami közbeszerzéseken rendkívül sikeres 4iG még az idén 300–350 fős létszámbővítést tervez, mert a Mészáros Lőrinc barátjának kezében lévő informatikai cég a műholdas távközlésben is tarolásra készül.","shortLead":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató...","id":"202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0507d96-5775-448d-af91-44218488c3fa","keywords":null,"link":"/360/202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:00","title":"Határ a csillagos ég: Mészáros egykori jobbkeze keres a műholdbizniszen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd5599-2ce5-4732-8ce9-535495b5f4e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Hennessey cég kettős turbófeltöltővel tette lényegesen erősebbé a gyárilag 630 lovas Lamborghinit.","shortLead":"Az amerikai Hennessey cég kettős turbófeltöltővel tette lényegesen erősebbé a gyárilag 630 lovas Lamborghinit.","id":"20200825_Hennessey_Twin_Turbo_Lamborghini_Huracan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cd5599-2ce5-4732-8ce9-535495b5f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087ce65b-7932-4297-ba55-4b31b9c02eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_Hennessey_Twin_Turbo_Lamborghini_Huracan","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:24","title":"A fékpadot is megkínozta a 912 lóerős duplaturbós Lamborghini Huracan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","shortLead":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","id":"20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73669dbd-1e4c-414d-82e3-90ef9e6e6554","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Indiában 2 GB-nyi adatkeret jár egy zacskó chips mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","shortLead":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","id":"20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b2ac6b-456d-40c6-9a47-a75ef97ecc5a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:45","title":"Krónikus fáradékonyság gyötri a koronavírus-fertőzésen átesett Barta Sylviát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]