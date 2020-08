Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A József Attila Színház igazgatója azt állítja, a művészi munkába nem szólnak majd bele. Nemcsák Károly elmondta, mi lesz a feladata a Színművészeti Egyetemnél Együtt kell élni vele – mondta a német kancellár. Merkel: A vírus visszajön, és tartósan velünk marad Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed. Több mint harmincéves gyakorlatnak vet véget az amerikai jegybank Japán sajtóértesülések szerint a miniszterelnök nem tölti ki a jövő szeptemberig szóló mandátumát. Romló egészsége miatt várhatóan lemond Abe Sinzó Ausztriában nem teszik kötelezővé a koronavírus elleni oltást. Optimisták Ausztriában: akár már jövő nyárra visszaállhat az élet a normális kerékvágásba Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. "Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő" Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők pénzintézeteket és ATM-automatákat akarnak megbénítani. Figyelmeztetést adott ki az FBI: Észak-Korea hackercsapata megint bankokat támad A HVG nevével visszaélve terjesztik hazugságaikat álhírgyárosok, akik tízezrekhez jutnak el így. Aki egy kicsit is figyelmes, gyorsan rájöhet, hogy melyik a valódi hvg.hu, valódi hírekkel és melyik a kamuoldal. Ha ilyet lát a neten, ne dőljön be, azok nem a HVG hírei Aki egy kicsit is figyelmes, gyorsan rájöhet, hogy melyik a valódi hvg.hu, valódi hírekkel és melyik a kamuoldal.","shortLead":"A HVG nevével visszaélve terjesztik hazugságaikat álhírgyárosok, akik tízezrekhez jutnak el így. Aki egy kicsit is...","id":"20200828_hvg_hir_me_megteveszto_oldalak_facebook_hirdetes_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52083c4a-5b5a-49d0-bb43-6f6f4ec7a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_hvg_hir_me_megteveszto_oldalak_facebook_hirdetes_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:03","title":"Ha ilyet lát a neten, ne dőljön be, azok nem a HVG hírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]