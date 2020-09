Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása, autonómiájának megszüntetése ellen tiltakozó hallgatói mellett Péterfy Bori és zenekara, mire sokan nekik támadtak. Azt mondja, mostanra hozzászoktak a trolltámadásokhoz.","shortLead":"Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása...","id":"20200909_szfe_peterfy_bori_love_band","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bd6fe-7424-45ac-8460-6ecddaaebecd","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szfe_peterfy_bori_love_band","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:28","title":"Péterfy Bori: „Most épp libernyák kurva a nevünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","shortLead":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","id":"20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e30d84f-34ee-4cf6-a618-b49c497d5175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:25","title":"Visszamenőleges nyugdíjemelés következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","shortLead":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","id":"20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393937e4-4d3d-45a3-be66-12e05943c090","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:01","title":"Megállíthatatlanul drágulnak az élelmiszerek, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","shortLead":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","id":"20200909_biodom_budapest_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b7475-ff7d-4fa1-a570-ac5da460919e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_biodom_budapest_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:31","title":"Újra drágul a Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70ef7c8-febf-4a07-99eb-60b66faefae7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csütörtöktől Alakszai Zoltán volt miskolci jegyző vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalt. ","shortLead":"Csütörtöktől Alakszai Zoltán volt miskolci jegyző vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalt. ","id":"20200910_Ujabb_bukott_fideszes_polgarmesterjelolt_kapott_kormanyzati_allast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d70ef7c8-febf-4a07-99eb-60b66faefae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40a379-a504-422d-acd0-f00e4fbde23b","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Ujabb_bukott_fideszes_polgarmesterjelolt_kapott_kormanyzati_allast","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:40","title":"Újabb bukott fideszes polgármesterjelölt kapott kormányzati állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak egy problémát ebben a megoldásban: akár rosszindulatú programok is letölthetők a Defenderrel.","shortLead":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak...","id":"20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d3fbe-ffba-4a8a-ad26-051f21e7cbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:03","title":"Akadt egy nem is olyan kis gond a Windows 10 beépített víruskergetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","shortLead":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","id":"20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819a46b-a7b2-4dad-97bb-d35b4269fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:35","title":"Karácsony hárompontos javaslatot küldött Orbánnak a járvány elleni védekezés javításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","shortLead":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","id":"20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b42f0-636c-4bc9-9745-56c7ba261e02","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:34","title":"Szujó Zoltán visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]