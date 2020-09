Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","shortLead":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","id":"20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2f9a4-d24d-4f9c-836b-449c0c69507b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:25","title":"Tizennyolc évet kapott az a kínai oligarcha, aki bírálta az államfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","shortLead":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","id":"20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e4c468-bcc8-4439-870c-54674e2804ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:37","title":"Gyurcsány Ferenc népszavazásig vinné az ingyenes koronavírusteszt kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég, amennyit Magyarországon tesztelnek.","shortLead":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég...","id":"20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42dca2-5588-4fde-a093-b7458d99356b","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:39","title":"Túl kevés koronavírustesztet végeznek - ismerte el véletlenül Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

","shortLead":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul...","id":"sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecec-7966-437f-b06d-e1282cae8ee6","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:30","title":"Mutasd, milyen pózban alszol - megmondom, ki vagy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","shortLead":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","id":"20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8748c0-210d-4160-a9f5-17733d1a5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:15","title":"Vidéki városokban lendülhet be még jobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","shortLead":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","id":"20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ccd66-7bbe-448f-aad9-f15292a4b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:02","title":"Putyin ingyen adná az orosz koronavírus-vakcinát az ENSZ munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná szippantani.","shortLead":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná...","id":"20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0674e0d-f290-47e6-927f-26cf5ed446b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:41","title":"Hihetetlen, de ez az új hiperautó akár fejjel lefele is vezethető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek a rendszerbe, hogy még csak felhasználói adatokat sem kell lopniuk hozzá.","shortLead":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek...","id":"20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5018682b-911f-43d7-b654-d507f42816d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:03","title":"Nagyon súlyos hibát találtak a Windows Serverben, három másodperc alatt bevehetik a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]