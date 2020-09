Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","shortLead":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","id":"20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3178-6679-4088-9f1f-1ac5fe01177f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:05","title":"Letépte magáról a nyomkövetőt, majd új barátnőjére és annak anyjára támadt egy 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e3f332-d122-40a9-b8f0-cbbdcef63648","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jacqueline van Maarsen 91 évesen vett részt a ceremónián. ","shortLead":"Jacqueline van Maarsen 91 évesen vett részt a ceremónián. ","id":"20200924_Anne_Frank_egykori_baratnoje_rakta_le_az_amszterdami_holokausztemlekmu_elso_kovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e3f332-d122-40a9-b8f0-cbbdcef63648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea918a2-d009-40ca-aea5-a501e2f5574b","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Anne_Frank_egykori_baratnoje_rakta_le_az_amszterdami_holokausztemlekmu_elso_kovet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:32","title":"Anne Frank egykori barátnője rakta le az amszterdami holokauszt-emlékmű első kövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zdenek Bakala a kormányközeli lap szerint a cseh Soros, mert neki is van alapítványa, és megjelent egy konferencián, ahol Soros György is. A dilivonaton nincsen fék.","shortLead":"Zdenek Bakala a kormányközeli lap szerint a cseh Soros, mert neki is van alapítványa, és megjelent egy konferencián...","id":"20200923_zdenek_bakala_telex_cseh_milliardos_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a5c6dd-4f2d-4f80-a002-e9f65a4c06ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_zdenek_bakala_telex_cseh_milliardos_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:51","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy van még egy Soros, és ő pénzeli a Telexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hatásköréből.","shortLead":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások...","id":"20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eca5e-a7dd-4d2c-98d8-d5e17cd7670a","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:27","title":"Felsorolni is nehéz, annyi feladatot kapott Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 24 millió ember szorul humanitárius segélyre az országban.","shortLead":"Több mint 24 millió ember szorul humanitárius segélyre az országban.","id":"20200923_Fogy_az_ENSZ_penze_embereletek_kerulhetnek_veszelybe_Jemenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a6abb5-2d6d-44b3-8c91-4bf8321279e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Fogy_az_ENSZ_penze_embereletek_kerulhetnek_veszelybe_Jemenben","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:51","title":"Fogy az ENSZ pénze, vége lehet a segélyprogramoknak Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás zárás előírásával nem az volt a kormány célja, hogy a bulikat előbbre hozzák, ők úgy érzik, más lehetőségük nincs a megmaradásra. Van, ahol a nagy belső térben bíznak, máshol inkább a szerencsében. Körbenéztünk a bulinegyedben.","shortLead":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás...","id":"20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc27eee-fd8b-4266-8821-28b4686ff216","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"\"Nem akkora baj, ha nem másnaposan megyek dolgozni\" – vannak még maszkban bulizók Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f85eaf-6a4b-40dc-a076-29ba63ba0190","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Kiengedték Navalnijt a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","shortLead":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","id":"20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13db8ed-8606-425b-96b5-2f1749224130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:06","title":"Kaliforniában 2035-től tilos benzines, dízel vagy hibrid új autót venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]