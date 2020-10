Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af5dc40-4390-4f16-89fc-3f934c9a3164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember meghalt, nyolc pedig eltűnt Franciaországban és Olaszországban azután, hogy egy súlyos vihar csapott le a két ország határmenti régiójára, a környéken rekordnak számító súlyos esőzést, áradást hozva magával - írja a Reuters.","shortLead":"Két ember meghalt, nyolc pedig eltűnt Franciaországban és Olaszországban azután, hogy egy súlyos vihar csapott le a két...","id":"20201003_Brutalis_ozonviz_pusztitott_Franciaorszagban_es_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af5dc40-4390-4f16-89fc-3f934c9a3164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be260d4-ed38-4d51-90d7-6153b3ef8b2d","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Brutalis_ozonviz_pusztitott_Franciaorszagban_es_Olaszorszagban","timestamp":"2020. október. 03. 20:41","title":"Brutális áradás pusztított Franciaországban és Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","shortLead":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","id":"20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03882f4-1578-4abb-b525-3a258aa15578","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. október. 03. 15:21","title":"Egyik napról a másikra vezényeltek át közel 50 orvost és ápolót Egerből Balassagyarmatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján vasárnap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján...","id":"20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb43d59-a738-40b6-b58d-2d88bb44d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","timestamp":"2020. október. 04. 10:05","title":"Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést. ","shortLead":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több...","id":"20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313f51c4-1dfa-4540-9c40-f4ea89338baa","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","timestamp":"2020. október. 03. 21:32","title":"Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére, hogy elismerje.","shortLead":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére...","id":"20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840259ea-e187-43a7-910c-3dc0b9e22ed4","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","timestamp":"2020. október. 05. 12:10","title":"Donald Trump unokahúgának megvan a véleménye az elnök betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0","c_author":"","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Kiserleti_gyogyszerrel_kezelik_Trumpot_egy_katonai_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f98b9-e226-4ae1-88a4-7e3f06fcfe97","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiserleti_gyogyszerrel_kezelik_Trumpot_egy_katonai_korhazban","timestamp":"2020. október. 03. 16:21","title":"Többen megfertőzödtek Trump környezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint. A talpra állást segítő keretből 5-150 milliót kaphat majd egy-egy cég.","shortLead":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint...","id":"20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46f7b78-c7a7-407d-9ca3-836b0bc01628","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","timestamp":"2020. október. 05. 07:25","title":"10 milliárdos támogatást kaphat a divatipar és a kreatív szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d990432-92b0-44dc-bc46-f8dc5c7cebef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","timestamp":"2020. október. 04. 12:03","title":"Ez történt: sok betegnél bevált a favipiravir, magyar betegek is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]