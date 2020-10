Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","shortLead":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","id":"20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778a650-b413-410c-9435-8b9673a24bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","timestamp":"2020. október. 04. 17:59","title":"Újra bebizonyosodott, nem jó ötlet a kocsiban hagyni a slusszkulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ca51e-d6db-4e6f-b546-64bd66f354e6","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az idővel, a technikával, a popkultúramítosszal flörtölő képzőművész, Weiler Péter budapesti garázskiállításán egy bizarr, \"porszívók és szabályok nélküli\" szálloda szellemei jelennek meg.","shortLead":"Az idővel, a technikával, a popkultúramítosszal flörtölő képzőművész, Weiler Péter budapesti garázskiállításán...","id":"202040__hotel_chelsea__kijelentkezes__tyukodi_pajtas__szobaszerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ca51e-d6db-4e6f-b546-64bd66f354e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2029bf-6d4e-45f1-9f69-6a531bf98109","keywords":null,"link":"/360/202040__hotel_chelsea__kijelentkezes__tyukodi_pajtas__szobaszerviz","timestamp":"2020. október. 05. 13:00","title":"Tisztára nem Amerika: legendák kultikus New York-i rejtekét láthatja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c2dec9-49e7-4fae-88d4-22dd61b6a12c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Három kutató munkáját ismerte el a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal.","shortLead":"Három kutató munkáját ismerte el a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal.","id":"20201005_2020_Nobel_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c2dec9-49e7-4fae-88d4-22dd61b6a12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8319c0cb-ee96-4fed-ab9f-18cfe21a1984","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_2020_Nobel_dij","timestamp":"2020. október. 05. 11:53","title":"A hepatitis C-vírus felfedezéséért kapták az orvosi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","id":"20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83df2b7d-d78e-4ef9-8b5d-2a619090654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","timestamp":"2020. október. 05. 20:13","title":"Virológus: 10 labor tesztjeit fogadják el az országban, miközben 300 másik helyen is lehetne tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","shortLead":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","id":"20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f5dca-b62c-46a5-b670-da8a3f5fac3b","keywords":null,"link":"/sport/20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","timestamp":"2020. október. 05. 14:26","title":"Hat koronavírusos a ZTE kosárcsapatánál, ki sem tudnak állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra munkába lépett a járványhelyzetet felügyelő bizottság, lépcsőzetesen szigorít az olasz kormány.","shortLead":"Újra munkába lépett a járványhelyzetet felügyelő bizottság, lépcsőzetesen szigorít az olasz kormány.","id":"20201005_Romlik_a_helyzet_Olaszorszagban_visszater_a_kotelezo_utcai_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4352fe3-31b9-4fb2-8859-55eb137c9478","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Romlik_a_helyzet_Olaszorszagban_visszater_a_kotelezo_utcai_szajmaszk","timestamp":"2020. október. 05. 20:21","title":"Romlik a helyzet Olaszországban, visszatér a kötelező utcai szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig \"rázósnak bizonyulhat az út\".","shortLead":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak...","id":"20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64b041c-a673-4e67-9e9b-947c0ecae8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 04. 14:55","title":"Boris Johnson szerint karácsonyig jelentősen enyhülhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak a kezdete egy nagy felfedezésnek.","shortLead":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak...","id":"20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482199ed-aedc-43dc-8d96-9cfdf5532acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","timestamp":"2020. október. 05. 19:33","title":"Újabb 59 érintetlen szarkofágot ástak ki Egyiptomban, az egyiket már felnyitották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]