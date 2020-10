Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadtak egy, a független képviselők szerint alaptörvényellenes módosítást, amitől nehezebb lesz az életük a parlamentben.","shortLead":"Elfogadtak egy, a független képviselők szerint alaptörvényellenes módosítást, amitől nehezebb lesz az életük...","id":"20201007_Elnemitastol_fel_Hadhazy_es_Szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6257aa7-2d30-4f67-982b-69898eb2c4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Elnemitastol_fel_Hadhazy_es_Szel","timestamp":"2020. október. 07. 15:55","title":"Elnémítástól fél Hadházy és Szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ebea5a-6e90-469b-bd5b-3b5f9129bd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön délelőtt, ahol elmagyarázhatta, miért nem probléma, hogy hét évig dolgozott Polt Péter helyetteseként.","shortLead":"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága...","id":"20201008_Varga_Zsolt_Andras_kuria_birosag_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ebea5a-6e90-469b-bd5b-3b5f9129bd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f18e338-9937-4d59-86e3-290f58a620d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Varga_Zsolt_Andras_kuria_birosag_meghallgatas","timestamp":"2020. október. 08. 13:45","title":"A Kúria elnökjelöltje: Nem a politikai befolyás a legnagyobb veszély a függetlenségre, hanem a nyilvánosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","shortLead":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","id":"20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6c4299-7c4c-4d1c-8421-11249e0ee060","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","timestamp":"2020. október. 08. 08:32","title":"Élő adásban kergetett el egy mosómedvét a Fehér Háznál a CNN riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f6861-9f62-48db-a50b-a956526b1d22","keywords":null,"link":"/360/20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","timestamp":"2020. október. 07. 08:00","title":"Radar360: Marad Bécsben a CEU, a háziorvosok is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a46629d-cbf4-4012-a0fd-b9a6fb92158b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós jogot sért a lex CEU, a Babylabnak mégis mennie kell.","shortLead":"Uniós jogot sért a lex CEU, a Babylabnak mégis mennie kell.","id":"20201008_magyar_kormany_lex_ceu_soros_gyorgy_babylab_babakutatas_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a46629d-cbf4-4012-a0fd-b9a6fb92158b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6908fea-e853-4f69-ba6f-ef685a4873c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyar_kormany_lex_ceu_soros_gyorgy_babylab_babakutatas_pszichologia","timestamp":"2020. október. 08. 11:40","title":"A kormány miatt világhírű kutatóközpontnak kell elköltöznie Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","shortLead":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","id":"20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c92c21f-dde8-42dc-a12f-c46d33c13cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","timestamp":"2020. október. 06. 19:11","title":"Novicsok nyomait találta Navalnij vérében a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint a béremeléshez vagy a hálapénz visszaszorításához nem volt szükség új törvényre, amely több pontja álláspontjuk szerint nemzetközi egyezményt sért és jogbizonytalanságot kelt. ","shortLead":"A szakszervezet szerint a béremeléshez vagy a hálapénz visszaszorításához nem volt szükség új törvényre, amely több...","id":"20201008_Ader_Janos_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa72689-885a-4332-87db-7cc336524932","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Ader_Janos_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","timestamp":"2020. október. 08. 11:18","title":"Áder Jánoshoz fordult a Magyar Orvosok Szakszervezete, hogy ne írja alá az orvosok béremelését is rendező törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]