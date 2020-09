Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG készítésének lehetősége is bekerül.","shortLead":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG...","id":"20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0e80a-8a16-4caf-9376-1fb78d1896c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:03","title":"Itt az új Fitbit okosóra, még EKG is kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drága fénykép lett belőle.","shortLead":"Drága fénykép lett belőle.","id":"20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228b557-cbcd-4b37-a955-ed8f7e39b934","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:42","title":"110 helyett 204 km/órával száguldott egy autós Somogybabodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2f6a5d-e3f4-4a5b-8dd6-53a314c8da4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kaposvári színészképzőn kemény ideológiai nevelés zajlott, viszont rendszeresen maradtak el órák.","shortLead":"A kaposvári színészképzőn kemény ideológiai nevelés zajlott, viszont rendszeresen maradtak el órák.","id":"20200909_Akkor_te_vagy_a_kis_liberalis_ugye__Vidnyanszky_tanitvanyai_meseltek_kaposvari_elmenyeikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d2f6a5d-e3f4-4a5b-8dd6-53a314c8da4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad68f4c5-3be1-4b04-860f-6368cd212b1b","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Akkor_te_vagy_a_kis_liberalis_ugye__Vidnyanszky_tanitvanyai_meseltek_kaposvari_elmenyeikrol","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:16","title":"„Akkor te vagy a kis liberális, ugye?” – Vidnyánszky egyetemén tartott ideológiai nevelést Takaró Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre szándékosan üvöltő, high-tech kipufogót fejlesztő vállalkozások.","shortLead":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre...","id":"20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e680294-8561-48b1-bb90-ff2e58d3f43a","keywords":null,"link":"/360/20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:00","title":"Lehet-e piaca egy olyan terméknek, amely még a használó életét is pokollá teszi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800 millió forintos bírságot kapott, a Mediaworks vállalta, hogy az egész cégcsoport hirdetési gyakorlatát rendbe szedi.","shortLead":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800...","id":"20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d52b1c-a1c3-4fbf-899f-24bed72fa8ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:19","title":"Rendet kell tenni a fideszes médiabirodalomban átverős hirdetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","shortLead":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","id":"20200908_online_vasarlas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298ce8f-0e04-4b75-835b-2f1ad6b0aaa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_online_vasarlas_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:21","title":"Magyarországon 14 százalékkal nőhet idén az online üzletek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","shortLead":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","id":"20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9142e3d-52b6-4596-8650-af95f3bb97a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:45","title":"A koronavírus átbillentette az ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni, komoly pénzügyi bajok lehetnek az alapellátásban.","shortLead":"Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni...","id":"20200909_fogorvos_jarvany_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d86892-093e-4a9d-8f98-9da3931109ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_fogorvos_jarvany_egeszsegugy","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:11","title":"Nagy bajba kerülhetnek a fogorvosok a járvány második hulláma alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]