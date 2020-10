Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kiadott egy szoftverfrissítést elsőgenerációs összehajtható telefonjára. Az update olyan funkciókat hoz magával, amelyeket a Galaxy Z Fold2 készüléken ismerhetett meg a világ.","shortLead":"A Samsung kiadott egy szoftverfrissítést elsőgenerációs összehajtható telefonjára. Az update olyan funkciókat hoz...","id":"20201018_samsung_galaxy_fold_szoftverfrissites_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf44e9b-9184-43a9-acdc-38edc132c143","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_samsung_galaxy_fold_szoftverfrissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 18. 10:03","title":"Egy egyszerű szoftverfrissítéssel generációt ugorhat a Samsung Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható. Az MX-5 ezúttal sem a megérkezésről, hanem sokkal inkább az odafele vezető útról szól.","shortLead":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható...","id":"20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05abe7c7-5f71-40cb-9b18-887ad53df612","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","timestamp":"2020. október. 17. 17:00","title":"Szinte Matchbox: teszten a Mazda MX-5 RF Takumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők speciális orvosi központot alakítanak ki az olimpiai faluban.","shortLead":"A szervezők speciális orvosi központot alakítanak ki az olimpiai faluban.","id":"20201018_Tokio_2020_Az_olimpiai_faluban_is_tudjak_majd_kezelni_a_koronavirussal_fertozotteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e6f426-a65e-467e-b220-31d5fcf71927","keywords":null,"link":"/sport/20201018_Tokio_2020_Az_olimpiai_faluban_is_tudjak_majd_kezelni_a_koronavirussal_fertozotteket","timestamp":"2020. október. 18. 11:18","title":"Tokió 2020: Az olimpiai faluban is tudják majd kezelni a koronavírussal fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ca4b15-e0f9-44f0-a701-aac8854e600a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Királyságban országszerte mennek tönkre a mozik és a színházak. Egy oknyomozó szervezet mutatott rá, hogy egy rendkívül nyereséges stúdió kap mégis óriási adókedvezményt. ","shortLead":"Az Egyesült Királyságban országszerte mennek tönkre a mozik és a színházak. Egy oknyomozó szervezet mutatott rá...","id":"20201018_Millios_adokedvezmenyt_kapott_a_Bondfilmeket_keszito_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ca4b15-e0f9-44f0-a701-aac8854e600a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96221902-3926-4eec-9a5c-dbebdd09dcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Millios_adokedvezmenyt_kapott_a_Bondfilmeket_keszito_ceg","timestamp":"2020. október. 18. 15:09","title":"Százmilliós adókedvezményeket kapott a Bond-filmeket készítő stúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hét éves herceget annyira megrázta a bolygónkról szóló film, hogy abba kellett hagyniuk a filmnézést. ","shortLead":"A hét éves herceget annyira megrázta a bolygónkról szóló film, hogy abba kellett hagyniuk a filmnézést. ","id":"20201018_A_kis_Gyorgy_herceg_vegig_se_birta_nezni_David_Attenborough_legujabb_dokumentumfilmjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2076f7f5-b27c-4e3e-9255-aefbc482018c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_A_kis_Gyorgy_herceg_vegig_se_birta_nezni_David_Attenborough_legujabb_dokumentumfilmjet","timestamp":"2020. október. 18. 10:13","title":"A kis György herceg végig se bírta nézni David Attenborough legújabb dokumentumfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e851215-537d-4283-aa84-4d0ece571bd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Negyedével esett vissza a termelés a világ második legnagyobb exportőrénél.","shortLead":"Negyedével esett vissza a termelés a világ második legnagyobb exportőrénél.","id":"20201017_Drama_az_olasz_olivaolajpiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e851215-537d-4283-aa84-4d0ece571bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee81d691-568d-4e4e-8a0f-8de2ea34029b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Drama_az_olasz_olivaolajpiacon","timestamp":"2020. október. 17. 08:27","title":"Dráma az olasz olívaolaj-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagytakarítás lesz, a honvédséget is bevetik.","shortLead":"Nagytakarítás lesz, a honvédséget is bevetik.","id":"20201017_Takaritok_es_katonak_is_megjelennek_az_iskolakban_az_oszi_szunetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6735c0c-055b-4c16-b51b-de3ea6bee766","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Takaritok_es_katonak_is_megjelennek_az_iskolakban_az_oszi_szunetben","timestamp":"2020. október. 17. 09:56","title":"Takarítók és katonák is megjelennek az iskolákban az őszi szünetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]