[{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","id":"20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7411ad39-74a5-46a2-b5a3-fa96eb620a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","timestamp":"2020. október. 16. 15:43","title":"55 milliárddal zsugorodhat a járvány miatt a médiapiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2485c85-92c9-44ba-83a4-641ea34a47bd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert környezetvédelmi intézményrendszer egyik feladatát, az illegális hulladékkupacok felszámolását finanszírozza.","shortLead":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert...","id":"202042__illegalis_szemethalmok__draga_hulladekradar__penz_akivalasztottaknak__piszkos_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2485c85-92c9-44ba-83a4-641ea34a47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac44736b-e40e-49b6-8f8f-15654daade0c","keywords":null,"link":"/360/202042__illegalis_szemethalmok__draga_hulladekradar__penz_akivalasztottaknak__piszkos_munka","timestamp":"2020. október. 16. 11:00","title":"Csak kiváltságosok kapnak milliárdokat szemétkupacok eltüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök engedély nélkül használta az egyik kampányrendezvényen az In The Air Tonight című dalt.","shortLead":"Az elnök engedély nélkül használta az egyik kampányrendezvényen az In The Air Tonight című dalt.","id":"20201017_Donald_Trumpnak_most_mar_Phil_Collins_ugyvedeivel_is_szamolnia_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc3b136-2c52-44b7-85b4-4902387ebceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Donald_Trumpnak_most_mar_Phil_Collins_ugyvedeivel_is_szamolnia_kell","timestamp":"2020. október. 17. 07:50","title":"Donald Trumpnak most már Phil Collins ügyvédeivel is számolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismeretlenek hirdettek nyereményjátékot a magyarországi Aldi nevében azoknak, akik kitöltenek egy kérdőívet.","shortLead":"Ismeretlenek hirdettek nyereményjátékot a magyarországi Aldi nevében azoknak, akik kitöltenek egy kérdőívet.","id":"20201016_facebook_aldi_csalo_atveres_nyeremenyjatek_kamu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0262f96c-2eba-4235-bca9-0203cfb392f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_facebook_aldi_csalo_atveres_nyeremenyjatek_kamu","timestamp":"2020. október. 16. 19:03","title":"Csalók élnek vissza az Aldi nevével a Facebookon, ne dőljön be nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai területre. Az egyelőre meglehetősen vontatottan haladó program ki nem mondott célja az, hogy elejét vegye a szomszédos Kína esetleges területszerzési ambícióinak.\r

","shortLead":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai...","id":"20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a39b-64ef-4195-9709-47ebf48d5990","keywords":null,"link":"/360/20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","timestamp":"2020. október. 17. 19:00","title":"Putyin ingyenes földjuttatással népesítené be Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két és fél tonna szemét robbant volna fel.","shortLead":"Két és fél tonna szemét robbant volna fel.","id":"20201016_Tragikus_urkarambolt_uszott_a_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bd2e50-f42d-44ea-b4dc-d12580211cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_Tragikus_urkarambolt_uszott_a_vilag","timestamp":"2020. október. 16. 13:20","title":"Tragikus űrkarambolt úszott meg a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még az olyan demokráciák is ürügynek tekintették a koronavírus-járványt a jogállam elleni fellépésre, mint Izrael vagy az Egyesült Államok. Magyarországon és Lengyelországban pedig a saját hatalmuk megerősítésére aknázták ki a ragályt az állam vezetői - írja a tekintélyes külpolitikai szaklap, a Foreign Policy.","shortLead":"Még az olyan demokráciák is ürügynek tekintették a koronavírus-járványt a jogállam elleni fellépésre, mint Izrael vagy...","id":"20201017_Foreign_Policy_A_jarvany_politikai_haszna_az_illiberalis_demokraciakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027f3e20-8750-49ee-be23-2bd9b30b567a","keywords":null,"link":"/360/20201017_Foreign_Policy_A_jarvany_politikai_haszna_az_illiberalis_demokraciakban","timestamp":"2020. október. 17. 09:00","title":"Foreign Policy: Politikai hasznot húztak a járványból az illiberális demokráciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajcég vezérigazgatója egy olyan vállalkozásba szállt be, ami már évek óta veszteséges.","shortLead":"Az olajcég vezérigazgatója egy olyan vállalkozásba szállt be, ami már évek óta veszteséges.","id":"20201016_hernadi_zsolt_mol_fehervar_garancsi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1406a5-31c4-4210-9ea1-87a3bd827d05","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_hernadi_zsolt_mol_fehervar_garancsi_istvan","timestamp":"2020. október. 16. 17:16","title":"Hernádi Zsolt főtulajdonos lett a MOL Fehérvár ügyvezetőjének cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]