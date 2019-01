Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Egyre több a magánegészségügyi intézmény, és egyre több pénzt hagyunk náluk.","shortLead":"Egyre több a magánegészségügyi intézmény, és egyre több pénzt hagyunk náluk.","id":"20190123_Evi_200_ezret_koltunk_el_a_maganegeszsegugyben_megneztek_hogy_mire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48d4d3f-d176-438e-bd8c-9f1f5a6177a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Evi_200_ezret_koltunk_el_a_maganegeszsegugyben_megneztek_hogy_mire","timestamp":"2019. január. 23. 14:20","title":"Évi 200 ezret költünk el a magánegészségügyben, megnézték, hogy mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A raktárban tárolt festmények közül adtak oda letétbe két alkotást a helyi országgyűlési képviselőnek, Hoppál Péternek, akinek az irodájában garantált a művek \"biztonsága és elmozdíthatatlansága\" – erre hivatkozik a képek tulajdonosa, a pécsi Janus Pannonius Múzeum. Többszöri kérdésünkre elárulták, hogy díjmentes letétről van szó.","shortLead":"A raktárban tárolt festmények közül adtak oda letétbe két alkotást a helyi országgyűlési képviselőnek, Hoppál Péternek...","id":"20190123_Magyarazza_a_muzeum_miert_adtak_szivesen_festmenyeket_a_fideszes_kepviselo_irodajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ff9ae-ef89-4bcf-8ae4-dce559ad1b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Magyarazza_a_muzeum_miert_adtak_szivesen_festmenyeket_a_fideszes_kepviselo_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 13:53","title":"Ingyen adtak múzeumi festményeket a fideszes irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően maga a Xiaomi rögzítette azt a videót, amelyen a cég első, hajtogathatós telefonja látható az elnök Lin Bin kezei között. ","shortLead":"Feltehetően maga a Xiaomi rögzítette azt a videót, amelyen a cég első, hajtogathatós telefonja látható az elnök Lin Bin...","id":"20190123_xiaomi_mix_flex_osszehajthato_telefon_lin_bin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cb4684-e3a1-4b28-85ad-6259d023a7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_xiaomi_mix_flex_osszehajthato_telefon_lin_bin","timestamp":"2019. január. 23. 21:03","title":"Itt az első videó a Xiaomi összehajtható telefonjáról, és csodás érzés nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","shortLead":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","id":"20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cb496-e90b-4e50-8486-685da2541671","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 12:12","title":"Megnőhet a terrortámadások kockázata a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b8283-8bfa-47ee-b92d-974f8a67f318","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltűnt a játékosság, eltűntek a színek és az egyéniségek az 50-es évek szocializmusában. A divattalan korszak divatdiktátora pedig Rákosi Mátyás volt. ","shortLead":"Eltűnt a játékosság, eltűntek a színek és az egyéniségek az 50-es évek szocializmusában. A divattalan korszak...","id":"20190123_Mint_egy_gyari_munkas_a_szabadnapjan__mitol_volt_annyira_unalmas_a_divat_az_50es_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285b8283-8bfa-47ee-b92d-974f8a67f318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3b735-ac94-41e0-9632-e558a0454d40","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Mint_egy_gyari_munkas_a_szabadnapjan__mitol_volt_annyira_unalmas_a_divat_az_50es_evekben","timestamp":"2019. január. 23. 12:27","title":"Mint egy gyári munkás a szabadnapján - mitől volt annyira unalmas a divat az 50-es években?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország minden eddiginél rosszabb évet zárt. Az új államfő szerint létre kell hozni egy nemzeti gárdát, amely segíthet a bűnözés elleni harcban.","shortLead":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország...","id":"20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97e3577-e507-4c7e-a730-9ea863166ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","timestamp":"2019. január. 23. 12:06","title":"Megdőlt a mexikói gyilkosság-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőbizottság irányítja ezentúl Hódmezővásárhely önkormányzati lapját. A kormánypártiak a testület öt helyéből hármat szavaztak meg maguknak.","shortLead":"Szerkesztőbizottság irányítja ezentúl Hódmezővásárhely önkormányzati lapját. A kormánypártiak a testület öt helyéből...","id":"20190124_Az_utolso_helyi_mediafeluletet_is_elvette_a_helyi_Fidesz_MarkiZaytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8c57c-0714-4063-8d8c-fde88b95579d","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Az_utolso_helyi_mediafeluletet_is_elvette_a_helyi_Fidesz_MarkiZaytol","timestamp":"2019. január. 24. 16:24","title":"Az utolsó helyi médiafelületet is elvette a Fidesz Márki-Zaytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","shortLead":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","id":"20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db88f41-35b3-45f7-880e-55735d70e3a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","timestamp":"2019. január. 24. 15:44","title":"Gyengülhet a forint, akár lesz Brexit, akár nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]