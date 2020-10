Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3d2ab2-54ce-42ce-a9e5-d98646cf8d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vitalij Klicsko, Kijev jelenlegi vezetője magasan vezet a főpolgármester-jelöltek között a Rejting közvélemény-kutató exit poll-felmérése szerint, amelyet a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választások lezárultával tettek közzé.","shortLead":"Vitalij Klicsko, Kijev jelenlegi vezetője magasan vezet a főpolgármester-jelöltek között a Rejting közvélemény-kutató...","id":"20201025_Klicsko_maradhat_a_kijevi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3d2ab2-54ce-42ce-a9e5-d98646cf8d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc6a137-fb88-4866-81a2-d8bea66c6b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Klicsko_maradhat_a_kijevi_polgarmester","timestamp":"2020. október. 25. 20:59","title":"Klicsko maradhat a kijevi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","shortLead":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","id":"20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20836c99-9bdb-430c-8915-5e9a03ba050f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","timestamp":"2020. október. 26. 08:51","title":"Három holttestet találtak a zalaszentmihályi horgásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki az RTL Klub híradójából. ","shortLead":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki...","id":"20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec110d4-9c92-427e-b52e-0c2abc87b774","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. október. 25. 19:10","title":"Az elefántpapa visszatért családjához, Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd forintból. ","shortLead":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd...","id":"20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8f0092-98f5-45b9-81e7-a36b139e7c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","timestamp":"2020. október. 25. 15:02","title":"Kiderült, hol tárolja a magyar kormány a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkanap-átrendezés csak egyszer, a Szenteste miatt lesz.","shortLead":"Munkanap-átrendezés csak egyszer, a Szenteste miatt lesz.","id":"20201024_Csak_egy_negynapos_hetvegenk_lesz_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffebef26-d631-49c8-b522-9a590d9b7e46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Csak_egy_negynapos_hetvegenk_lesz_jovore","timestamp":"2020. október. 24. 17:32","title":"Csak egy négynapos hétvégénk lesz jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei születésnapját még együtt ünnepelte a világ legidősebb férfijével, Bob Weightonnal. ","shortLead":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei...","id":"20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea5bf8-a404-4ce2-ac38-d2b118e5316f","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","timestamp":"2020. október. 25. 17:29","title":"Meghalt a legidősebb brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e1a643-cabc-4831-9f75-2c009ec649c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","timestamp":"2020. október. 25. 09:37","title":"Koronavírus: 3149 új fertőzött, 35 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]