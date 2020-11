Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh néhány nappal korábban maga írt arról, hogy koronavírusos lett, és kórházba került.","shortLead":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh...","id":"20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f885d-b113-4e0a-8c1e-e82e446b6c27","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 15:44","title":"Koronavírusban 28 évesen elhunyt Balogh Lajos józsefvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Veszedelmes az emberi jogok kapcsán zajló háborúskodás Közép-Európában, de az EU nem engedheti meg magának, hogy győzelemhez segítse Oroszországot ezen a fronton. Erre hívja fel a figyelmet a lengyel abortusztilalom kapcsán az American Enterprise Institute két kutatója.","shortLead":"Veszedelmes az emberi jogok kapcsán zajló háborúskodás Közép-Európában, de az EU nem engedheti meg magának...","id":"20201103_Foreign_Policy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36537853-654f-4c6b-99a8-0d7e56c286b4","keywords":null,"link":"/360/20201103_Foreign_Policy","timestamp":"2020. november. 03. 08:30","title":"Foreign Policy: A populisták hosszú távon veszíteni fognak a közép-európai kultúrkampfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.\r

","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9a54-34a1-43f2-843f-67f5d1c470aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","timestamp":"2020. november. 04. 11:21","title":"Fideszes politikus nyit kereskedőházat a magyar államnak Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli...","id":"20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70231624-8da0-460f-a8f1-18c5901b4186","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 07:00","title":"Radar360: Óriási Biden–Trump párharc, itthon szigorított a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","shortLead":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","id":"20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88f9d-eee8-4e74-8a93-c5e0ebe20b16","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","timestamp":"2020. november. 03. 15:15","title":"DK: Hegedűs Zsuzsa drága kozmetikai termékeket is vásárolt az adófizetők pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes biztonságot ellenőrző funkciója.","shortLead":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes...","id":"20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b0b7ff-3184-48c4-83bf-acd51869f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","timestamp":"2020. november. 02. 22:15","title":"Bécsi terrortámadás: bekapcsolták a Facebook legszomorúbb biztonsági funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban újdonság, hogy még idén elérheti az egymilliárdot az aktív iPhone-ok száma.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban...","id":"20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842363f8-cdae-4fc0-9949-2c6ba5be9e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","timestamp":"2020. november. 03. 10:33","title":"Egymilliárd iPhone – óriási mérföldkőhöz ér az Apple még ebben az évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]