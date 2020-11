Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6888bb-6971-48d1-aa86-7428983933ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros építményadót vasalt volna be a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégektől a makói önkormányzat, történetesen zömében külföldi tulajdonú vállalkozásoktól. A cégek pereltek, és nyertek.","shortLead":"Háromszoros építményadót vasalt volna be a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégektől a makói önkormányzat...","id":"20201110_Megsarcoltak_volna_a_kulfoldi_cegeket_elbuktak_a_Kurian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6888bb-6971-48d1-aa86-7428983933ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e44b1-2f40-4309-b4a3-420d50fd0a78","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Megsarcoltak_volna_a_kulfoldi_cegeket_elbuktak_a_Kurian","timestamp":"2020. november. 10. 09:08","title":"Sajátos adóreformmal próbálkozott Makó, elbukott a Kúrián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, amely persze azért még látni szeretné a részletes szabályozást, illetve további kedvezményekért is harcolna. A kocsmák viszont nem optimisták, szerintük nulla bevétel mellett semmit sem ér a vendéglátósoknak adott az állami támogatás.\r

","shortLead":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és...","id":"20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f38ff4-5e99-4143-b422-a95810cb31f4","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","timestamp":"2020. november. 09. 15:13","title":"A szállodákon és kocsmákon aligha segít a kormány mentőöve, az éttermeken talán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917339d4-178c-44f9-9753-6a7848744d81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ismert politológus, Ian Bremmer arra számít, hogy a szenátus nem lesz a demokratáké, így sok fontos intézkedést az új elnök nem fog tudni elfogadtatni, Trump pedig 2024-ben akár vissza is térhet.","shortLead":"Az ismert politológus, Ian Bremmer arra számít, hogy a szenátus nem lesz a demokratáké, így sok fontos intézkedést...","id":"20201110_biden_nzz_IanBremmer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917339d4-178c-44f9-9753-6a7848744d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8500d8e-5902-4be2-9157-cca10ccf4d56","keywords":null,"link":"/360/20201110_biden_nzz_IanBremmer","timestamp":"2020. november. 10. 07:30","title":"Amerikai elemző: Biden a leggyengébb elnök lehet Jimmy Carter óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután törölték a törökországi gyárépítési terveket, a Volkswagen jelentős fejlesztés hajt végre a pozsonyi üzemében.","shortLead":"Miután törölték a törökországi gyárépítési terveket, a Volkswagen jelentős fejlesztés hajt végre a pozsonyi üzemében.","id":"20201109_Torokorszag_helyett_Szlovakiaban_kolt_el_egymilliard_eurot_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b892cd95-3a49-4a93-8696-cc73cf2d1733","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Torokorszag_helyett_Szlovakiaban_kolt_el_egymilliard_eurot_a_Volkswagen","timestamp":"2020. november. 09. 16:11","title":"Törökország helyett Szlovákiában költ el egymilliárd eurót a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","shortLead":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","id":"20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790d365b-c17c-45cf-9051-666e5d62add7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","timestamp":"2020. november. 09. 09:21","title":"Videó: Így gyorsul 0-ról 200-ra a 200 lóerős új dízel VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást, Budapesten zuhanást mértek.","shortLead":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást...","id":"20201110_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525ff712-d37a-4054-ad01-c53763ed2b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. november. 10. 11:46","title":"2017-es szinten vannak az albérletárak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek szerint az 6G az 5G-nél is százszor gyorsabb adattovábbításra lesz képes.","shortLead":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek...","id":"20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9726c-4461-45d4-891f-777a86668fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","timestamp":"2020. november. 10. 12:03","title":"Milyen 5G? Kína Föld körüli pályára állította a világ első 6G-s műholdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk. A Joe Biden–Kamala Harris-tandem győzelme valójában nem oldott meg semmit az Egyesült Államokban. A helyzet a liberális demokrácia híveinek szempontjából nem túl biztató. Vélemény.





","shortLead":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk...","id":"20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7379daf-928e-4338-bdf5-1d62d788bca2","keywords":null,"link":"/360/20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","timestamp":"2020. november. 09. 10:00","title":"Révész Sándor: Nem igaz, hogy „Amerika Bident választotta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]