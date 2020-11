Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin, Jair Bolsonaro vagy Hszi Csin-ping kivár, Benjamin Netanjahu gratulált is, meg nem is.","shortLead":"Vlagyimir Putyin, Jair Bolsonaro vagy Hszi Csin-ping kivár, Benjamin Netanjahu gratulált is, meg nem is.","id":"20201110_Joe_Biden_gyozelem_vezetok_gratulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c013d-0284-4e92-8a34-aeabe259fb11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Joe_Biden_gyozelem_vezetok_gratulacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"Ezek a vezetők még mindig nem gratuláltak Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég üzleti gyakorlatával van probléma.","shortLead":"Az óriáscég üzleti gyakorlatával van probléma.","id":"20201110_Vadat_emelt_az_Amazon_ellen_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ac7c0-e70f-4ff9-8ac5-7287d0ced58e","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Vadat_emelt_az_Amazon_ellen_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 10. 13:42","title":"Vádat emelt az Amazon ellen az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy túljusson ezeken a gondokon. Így látja a helyzetet Timothy Garton Ash, az Oxfordi és Stanfordi Egyetem tanára.","shortLead":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz...","id":"20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb3408-0c68-43cf-8d50-5126f695e643","keywords":null,"link":"/360/20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","timestamp":"2020. november. 11. 07:35","title":"Timothy Garton Ash: Ha valaki képes újraegyesíteni a nemzetet, akkor az Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek otthonunk, helyiségeink ezen eleme. Nyelvhasználtunk következetes, hiszen valóban a világban való részvételünkért szavatol, szavatolt mindig is az ablaknyílás.","shortLead":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek...","id":"20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d699-8eb6-487e-bd16-648ab230baf7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","timestamp":"2020. november. 10. 17:30","title":"Mi a közös a barlangban, a rózsaablakban és a felhőkarcolóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről született ma döntés.","shortLead":"Erről született ma döntés.","id":"20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe1e251-e9c1-471b-ad4c-903091437923","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","timestamp":"2020. november. 10. 13:35","title":"Maruzsa: El kell halasztani a szalagavatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök siettek a 81 éves sérült segítségére. ","shortLead":"A rendőrök siettek a 81 éves sérült segítségére. ","id":"20201111_Ujraelesztes_Ulloi_ut_kapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2d6e1-d247-4d02-89c3-633875b4d4a3","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Ujraelesztes_Ulloi_ut_kapitanysag","timestamp":"2020. november. 11. 21:05","title":"Rendőrök élesztettek újra egy férfit a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja nem a harsány, mulatós cigányzene, hanem a mélyebb lelki mélységeket feltáró, szomorkásabb, hallgatónak nevezett cigány népzene.","shortLead":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja...","id":"202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e7bd00-348f-4344-8d8b-c1e23193a5fc","keywords":null,"link":"/360/202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Külföldön a világzene csillaga, itthon a hétköznapi rasszizmust kell elviselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb kapják meg a koronavírus-vakcinát? Vagy akkor, ha az oltások egy részét továbbadja a fejlődő országokban élő veszélyeztetett, de nincstelen emberek millióinak? A kérdésre adott válaszoktól dollármilliárdok és emberéletek százezrei függenek.","shortLead":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb...","id":"20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8dbfad-47e0-477d-896d-7fc0cf9bdc92","keywords":null,"link":"/360/20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","timestamp":"2020. november. 11. 19:00","title":"A vakcina-nacionalizmus csak elhúzza a járványt, önuralom kellene a világ vezetőitől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]