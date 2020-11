Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leesett autóalkatrész tulajdonosa elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A leesett autóalkatrész tulajdonosa elhajtott a helyszínről.","id":"20201117_Egy_szetvagott_auto_teteje_repult_az_utra_Celldomolknel_baleset_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e1668c-a89c-40db-aad7-5d8d372a5404","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Egy_szetvagott_auto_teteje_repult_az_utra_Celldomolknel_baleset_lett_belole","timestamp":"2020. november. 17. 09:13","title":"Egy levágott autótető repült egy kocsi elé Celldömölknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.","shortLead":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik...","id":"20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121df2-c363-479e-9d85-05d760e60b83","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:30","title":"Milyen szaga volt a régi Európának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. november. 17. 19:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d307401c-23a6-4e2b-86ca-48d81862a2d1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az Egyesült Államok politikailag a Mayflower (Galagonyavirág) nevű hajón született meg négyszáz évvel ezelőtt, mielőtt a törékeny és óceánjárásra voltaképp alkalmatlan hajóról puritán szülei az „Új Izrael”, az „Új Ígéret Földje” területére léptek volna. A zarándokok borzalmas dolgokat éltek meg addig, és nem kevésbé borzalmasak vártak rájuk a parton. Jelentős részük pár hónappal később már nem is élt.","shortLead":"Az Egyesült Államok politikailag a Mayflower (Galagonyavirág) nevű hajón született meg négyszáz évvel ezelőtt, mielőtt...","id":"20201117_mayflower_400","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d307401c-23a6-4e2b-86ca-48d81862a2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4562b8d-4540-4eb2-b82c-7b95916c74f5","keywords":null,"link":"/360/20201117_mayflower_400","timestamp":"2020. november. 17. 15:00","title":"400 évvel ezelőtt, az óceánon írták le az amerikai demokrácia alapértékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","shortLead":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","id":"20201118_Az_M1es_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae389da-f9b5-4754-882a-1fcadf75054c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Az_M1es_gazolas","timestamp":"2020. november. 18. 07:19","title":"Az M1-esen gyalogolt egy 20 éves férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcaf072-37a0-4cdf-bb8e-6de5b31b7f20","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A ZenBook Flip S az Intel legújabb processzorával és gyönyörű 4K OLED kijelzővel lendül támadásba a pénztárcánk ellen. Vázoljuk, hogy milyen a gyakorlatban az Asus prémium kategóriás ultrabookja.","shortLead":"A ZenBook Flip S az Intel legújabb processzorával és gyönyörű 4K OLED kijelzővel lendül támadásba a pénztárcánk ellen...","id":"20201117_asus_zenbook_flip_s_teszt_notebook_laptop_velemeny_4k_oled_ultrabook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bcaf072-37a0-4cdf-bb8e-6de5b31b7f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9dd09f-679e-465b-b57c-97b1e362f3e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_asus_zenbook_flip_s_teszt_notebook_laptop_velemeny_4k_oled_ultrabook","timestamp":"2020. november. 17. 18:03","title":"Lopakodó tigris: teszten az Asus új, alakváltó notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","shortLead":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","id":"20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c381b3-77a9-4a86-b71e-1c59b1238848","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","timestamp":"2020. november. 18. 07:59","title":"Mostantól egy Mercedes a leggyorsabb sorozatgyártású autó a Nordschleifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]