[{"available":true,"c_guid":"faad0112-0bd5-4c8d-8461-c8e056db1c55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy a körforgalom közepén egy kéken világító, hatalmas medúza áll, ráadásul az egész egy óceán alatti alagútban van.","shortLead":"Nem elég, hogy a körforgalom közepén egy kéken világító, hatalmas medúza áll, ráadásul az egész egy óceán alatti...","id":"20201208_Tenger_alatti_autos_korforgalom_a_Feroer_szigetek_uj_turistalatvanyossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faad0112-0bd5-4c8d-8461-c8e056db1c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9668f7-d99b-4cbe-a6e8-0af3d1d0b13b","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Tenger_alatti_autos_korforgalom_a_Feroer_szigetek_uj_turistalatvanyossaga","timestamp":"2020. december. 08. 13:10","title":"Tenger alatti autós körforgalom a Feröer-szigetek új turistalátványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb4b6c8-51e1-4a3b-befd-8bd6f00cdae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár a romló járványügyi helyzet miatt sürgetett kemény zárlatot a Bundestag előtt. 