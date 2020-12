Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","shortLead":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","id":"20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e898d80-7d2d-44f6-86de-304fb9f6a8dd","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","timestamp":"2020. december. 09. 08:08","title":"Koronavírus a szülészeten: meghalt egy amerikai nő, mielőtt még kézbe foghatta volna az újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","shortLead":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","id":"20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15775b91-27c5-46d2-a3cb-4cb7207fedde","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","timestamp":"2020. december. 09. 12:54","title":"Az ukrán nemzetbiztonság közölte, hogy nem nyomoznak vízmérgezés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám a visszaérkezés már nem volt ilyen sima.","shortLead":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám...","id":"20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a4016e-b84f-415f-900a-cdbae1812151","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","timestamp":"2020. december. 10. 07:03","title":"Minden jól ment, aztán hirtelen szanaszét robbant a SpaceX kísérleti Mars-rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4662c7c-8577-4ac4-9438-6eb2f344c0bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából két perc alatt követett el két súlyos szabálytalanságot. ","shortLead":"Nagyjából két perc alatt követett el két súlyos szabálytalanságot. ","id":"20201210_Fegyelmi_eljaras_indult_a_tobbszorosen_szabalytalankodo_rendor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4662c7c-8577-4ac4-9438-6eb2f344c0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73dd67-1685-4b85-9e92-ba7ca44f56a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Fegyelmi_eljaras_indult_a_tobbszorosen_szabalytalankodo_rendor_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 09:13","title":"Fegyelmi eljárás indult a Hegyalja úton többszörösen szabálytalankodó rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három üzlet büntetését is enyhítette a rendőrség.","shortLead":"Három üzlet büntetését is enyhítette a rendőrség.","id":"20201208_rendorseg_nagyatad_idosav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8175d6a-4583-4615-8e38-820359baaeee","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_rendorseg_nagyatad_idosav","timestamp":"2020. december. 08. 18:51","title":"Megenyhült a rendőrök szíve a járványszabályok megsértése miatt bezárt boltokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás, zsarolás, és rágalmazás miatt is keresik.","shortLead":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás...","id":"20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0614ee62-0ffd-43f6-8280-a9d7b114f647","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","timestamp":"2020. december. 10. 12:55","title":"Újabb dokumentum bizonyítja, hogy körözik a brüsszeli szexorgiát szervező férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","shortLead":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","id":"20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe387e5-ea57-4506-86b4-8fef99694457","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","timestamp":"2020. december. 08. 21:46","title":"Elöntötte a víz a velencei Szent Márk teret, mert nem kapcsolták be a zsiliprendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni oltások segítségével.","shortLead":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni...","id":"20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994da1-7cb4-434f-9c38-de7ecce265de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 13:03","title":"Kemenesi Gábor: A technológiának köszönhető, hogy 10 hónap alatt elkészült a koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]