[{"available":true,"c_guid":"16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília megszokott helyén most az NNK egyik osztályvezetője állt.","shortLead":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs...","id":"20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c189f9-0108-416e-9d31-79555d3b5909","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. december. 09. 12:16","title":"Az operatív törzs ma szót sem ejtett az oltás választhatóságával kapcsolatos ellentmondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","shortLead":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","id":"20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442346f-bcf8-41c0-8643-a9ae32cfb2e0","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","timestamp":"2020. december. 10. 18:01","title":"Szomorkás idő lesz hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16348b7-b8df-4be4-ac71-e5359b975be9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A rovarok nagyon táplálóak, ráadásul rovart enni nemcsak egészséges, hanem a környezetre nézve is előnyös. Lehet ezt még fokozni? Igen, lehet! De mindenekelőtt a rovarokat fel kell dolgozni, hogy csábító ennivaló váljék belőlük.","shortLead":"A rovarok nagyon táplálóak, ráadásul rovart enni nemcsak egészséges, hanem a környezetre nézve is előnyös. Lehet ezt...","id":"20201209_Miert_ne_ennenk_rovarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16348b7-b8df-4be4-ac71-e5359b975be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fc87a-85fd-4b30-9927-890311fa4169","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201209_Miert_ne_ennenk_rovarokat","timestamp":"2020. december. 09. 19:19","title":"Miért ne ennénk rovarokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal szemben, ráadásul van pár kifejezetten pozitív tulajdonságuk.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal...","id":"20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d426d-58c4-4146-9c65-790e71f73e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 08:03","title":"15 mp alatt kiirtja a koronavírus 99,9%-át egy alkoholmentes kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és ez sem bizonyult elégnek. 2019-re kellett volna elkészülnie, most 2021 első felére teszik a munkálatok befejeztének időpontját.\r

\r

","shortLead":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és...","id":"20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff17dcb2-fb05-4627-b1ed-f5fc26dbee91","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","timestamp":"2020. december. 10. 17:02","title":"Már 11 milliárd körül tart a három éve épülő felcsúti sportszálló ára, és még el sem készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott projekt is, ahol felbukkan Mészáros Lőrinc neve is. Kényszerpályára sodródtak a tulajdonos önkormányzatok, hiszen úgy mentik meg a céget, hogy közben magukat fosztják ki. Az állam viszont most olcsón is megveheti a céget. ","shortLead":"A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott...","id":"20201209_Alfoldvizugy_A_tulajdonos_onkormanyzatok_sokat_buknak_az_allam_meg_olcson_viheti_a_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e281e-0608-4fb5-8bcb-57f827f422e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Alfoldvizugy_A_tulajdonos_onkormanyzatok_sokat_buknak_az_allam_meg_olcson_viheti_a_ceget","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Alföldvíz: sokat buknak a tulajdonos önkormányzatok, az állam viszont olcsón viheti a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","shortLead":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","id":"20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845672b2-2615-4fbb-b0fb-d097f1947b86","keywords":null,"link":"/zhvg/20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","timestamp":"2020. december. 09. 15:08","title":"Éjszakai vonatozással állítanának konkurenciát a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]