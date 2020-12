Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül Kínában gyártanak majd még, de azt csak a távol-keleti ország piaca számára.","shortLead":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül...","id":"20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5c4424-0e32-411f-a34d-675486f5076d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","timestamp":"2020. december. 14. 12:40","title":"Ilyen lesz a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","shortLead":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","id":"20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226b8723-00bd-4be7-8b45-763d20c58ad3","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Akár a Portugállal is szilveszterezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. 