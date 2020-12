Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi korlátozások ellenére sem csitult a járvány, ezért tovább szigorítanak. ","shortLead":"A korábbi korlátozások ellenére sem csitult a járvány, ezért tovább szigorítanak. ","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nemetorszag_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b393e19-c527-48c3-a8e2-0da73ce7ab3e","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nemetorszag_szigoritas","timestamp":"2020. december. 13. 12:31","title":"Szinte minden leáll Németországban szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","shortLead":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2522324-71e7-4bb0-8884-539554d2734c","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","timestamp":"2020. december. 13. 21:37","title":"Hatástalanították az egytonnás bombát a IX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb25602-2acd-4cc8-94dc-890c612bf24d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit egészségügyi szolgálat karácsonyi reklámfilmje amilyen megható, annyira megrázó.","shortLead":"A brit egészségügyi szolgálat karácsonyi reklámfilmje amilyen megható, annyira megrázó.","id":"20201213_Mikulas_az_intenziven__vajon_ez_mar_sok_lesz_a_gyerekeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb25602-2acd-4cc8-94dc-890c612bf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9189d-65e0-4810-aaa2-fbb799437cd7","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_az_intenziven__vajon_ez_mar_sok_lesz_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. december. 13. 17:09","title":"Mikulás az intenzíven – vajon ez már sok lesz a gyerekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34e8c87-537b-4ad0-8530-4b536fdf0149","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy súlyos baleset után jött a megvilágosodás: eredeti szakmája nem neki való. Helyette egy egyszerű, mégis ötletes újítással üzent hadat a szívószálhulladéknak, s csinált ebből dollármilliós üzletet.","shortLead":"Egy súlyos baleset után jött a megvilágosodás: eredeti szakmája nem neki való. Helyette egy egyszerű, mégis ötletes...","id":"202050_sokan_szivnak_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34e8c87-537b-4ad0-8530-4b536fdf0149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050e102f-a468-4fd7-97ad-2f4acb66f233","keywords":null,"link":"/360/202050_sokan_szivnak_vele","timestamp":"2020. december. 13. 08:30","title":"Neurológusból lett hivatásos környezetvédő, a műanyagtól mentené meg a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több szálon is kötődik a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt férje, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor üzletember rokoni és üzleti köréhez. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa.","shortLead":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több...","id":"20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78a8fbe-de39-4e04-be4e-460f1379701b","keywords":null,"link":"/360/20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. december. 14. 06:30","title":"Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","shortLead":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","id":"20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41577fc6-cc94-465d-9289-61f5d641f87d","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","timestamp":"2020. december. 14. 08:07","title":"Több mint tíz százalékkal emelkedett a vállalati hitelállomány tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]