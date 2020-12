Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","shortLead":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","id":"20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccacd84-1e8f-4a5d-9653-81ed2292f210","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","timestamp":"2020. december. 15. 20:20","title":"Ismét Orban-kormány alakulhat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de az ellenzék is megkapja a magáét.","shortLead":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de...","id":"20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac009f-f361-4681-be6b-ef96c93a7097","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","timestamp":"2020. december. 16. 13:05","title":"Orbán és Mészáros Borkaival együtt kokainoznak egy videoklipben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus kifejezést, miközben szinte biztosan nem tudunk olyan embert találni, akinek az életére ne lett volna hatással a pandémia. Most arra kérjük olvasóinkat, hogy az alábbi kérdőív segítségével tekintsék át az elmúlt időszakot, segítsenek nekünk, hogy lássuk, hogyan hatott az önök életére a világjárvány. ","shortLead":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus...","id":"20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3267c53-c2a8-49a1-9d86-97c1a1e9d265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","timestamp":"2020. december. 16. 06:30","title":"2020: az év, amikor minden megváltozott – a hvg.hu nagy év végi kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bidenre 302, Trumpra 232 elektori voksot adtak le az újabb, hétfői összesítés szerint. A győzelemhez 270 szavazat kellett.","shortLead":"Bidenre 302, Trumpra 232 elektori voksot adtak le az újabb, hétfői összesítés szerint. A győzelemhez 270 szavazat...","id":"20201215_elektorok_joe_biden_szavazat_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272cdc62-c200-44dd-a1b7-626fa04621d1","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_elektorok_joe_biden_szavazat_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2020. december. 15. 05:20","title":"Az elektorok megerősítették Biden győzelmét, hivatalosan is ő az USA következő elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus könyvében új fogalmat ad a magyar államformára, és azt is elmagyarázza, mi a különbség a stróman és a kliens között.","shortLead":"A politológus könyvében új fogalmat ad a magyar államformára, és azt is elmagyarázza, mi a különbség a stróman és...","id":"20201216_Korosenyi_Andras_orban_vezerdemokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54669193-ee8d-4d2d-bd7e-be15ddf4562d","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Korosenyi_Andras_orban_vezerdemokracia","timestamp":"2020. december. 16. 13:38","title":"Körösényi András: Orbánnak már fejedelmi hatalma van, Mészáros pedig nem stróman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a2a6c-5495-49df-b920-d2ced1dcf429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van akkor is hadiállapot, ha alkalmas ellenség híján nincsen háború.","shortLead":"Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van...","id":"20201216_Mero_Laszlo_Orban_alkatilag_keptelen_bekeben_elni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=263a2a6c-5495-49df-b920-d2ced1dcf429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba16ffc-6222-4337-9de6-033fd4c61d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Mero_Laszlo_Orban_alkatilag_keptelen_bekeben_elni","timestamp":"2020. december. 16. 17:01","title":"Mérő László: Orbán alkatilag képtelen békében élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma este tárgyalják Deutsch Tamás ügyét, miután mintegy 40 képviselő a kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt frakciójából. Úgy tűnik, Deutsch maradhat tag, de jogfosztott lesz.","shortLead":"Ma este tárgyalják Deutsch Tamás ügyét, miután mintegy 40 képviselő a kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt...","id":"20201216_Jogfosztott_javaslat_Deutsch_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1296ec-a42f-495f-a11a-3d4a8a01b077","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Jogfosztott_javaslat_Deutsch_Europai_Neppart","timestamp":"2020. december. 16. 15:15","title":"Jogfosztott lesz Deutsch Tamás a néppárti javaslat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]