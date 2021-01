Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt a kedvezményt. ","shortLead":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt...","id":"20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5194bc74-0478-45d5-97a1-69f36c2eae9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","timestamp":"2021. január. 06. 09:39","title":"Hamarosan búcsúzhatnak a konnektoros hibridek a zöld rendszámtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról. Az eredményüket a Remote Sensing című tudományos szaklapban publikálták, amivel egy globális projekthez is hozzájárultak.","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról...","id":"20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba6274c-4402-4b5e-b362-04ad4b4a30d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","timestamp":"2021. január. 06. 12:03","title":"Magyar kutatók hozzájárulásával készült el a szikes talajok világtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","shortLead":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","id":"20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5b335-a481-47fd-aaeb-8cdc5a9fada3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","timestamp":"2021. január. 04. 17:59","title":"Kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó bevételek 20 százaléka őt illeti.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó...","id":"20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1452c-a233-4f37-bde4-f6ca5530bd2f","keywords":null,"link":"/sport/20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","timestamp":"2021. január. 05. 22:20","title":"Egymilliárdot kereshetett Rebrov a Fradi BL-szereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet, hogy egy köztársaság csak akkor működik, ha a vesztesek elismerik az eredményt és az ellenfelek legitimitását. ","shortLead":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet...","id":"20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e569af1-e22d-4622-b97e-20e7c219f2a4","keywords":null,"link":"/360/20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","timestamp":"2021. január. 06. 07:31","title":"New York Times: Trump az amerikai demokráciát járatja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","id":"20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04850729-c9a5-4c94-92b8-fd56257967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. január. 05. 09:04","title":"103 újabb áldozata van a koronavírusnak, átlépte a tízezret a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","id":"20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4393d81-65b5-4b63-accd-1d44480ea577","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","timestamp":"2021. január. 06. 07:59","title":"10-ből már közel 9 eladott új autó konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]