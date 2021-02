Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A díj befizetése után a mérnökök csak egy adatbázisba kerülnek bele, viszont ha ebben nem szerepelnek, akkor nem is dolgozhatnak.","shortLead":"A díj befizetése után a mérnökök csak egy adatbázisba kerülnek bele, viszont ha ebben nem szerepelnek, akkor nem is...","id":"20210213_mernoki_kamara_nyilvantartasi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e29c9b-ad47-4290-ae8d-8fcbfda2bdb7","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_mernoki_kamara_nyilvantartasi_dij","timestamp":"2021. február. 13. 19:18","title":"Két és félszerese lett a mérnöki kamara nyilvántartási díja, amiért semmi nem jár cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását, amely éppen azt bizonyítja, hogy volt vásárlási szándék, csak a kormányhivatal közbelépett - nem tudni, mikor.","shortLead":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását...","id":"20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6642d5-69ed-4843-92c5-40692d93c8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","timestamp":"2021. február. 13. 18:30","title":"Épp a Magyar Nemzetből derül ki, hogy Rogán Barbara és családja tényleg meg akarta venni a földbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák minőség-ellenőrzésében szerepet játszó ellenanyag felfedezője. Lukács Noémi biológus családi vállalkozásban működő cége világméretű szállítója az antitesteknek, melyekkel a vakcinagyártók kizárhatják az oltóanyag dsRNS-szennyezettségét.","shortLead":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák...","id":"202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ead242-a5bd-4fe3-9b86-f2ad43cd0d5d","keywords":null,"link":"/360/202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","timestamp":"2021. február. 14. 08:15","title":"Lukács Noémi a vakcinákról: Nem a szerek jelentik a fő halálozási okot, hanem a fertőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d532c5c6-c84f-4f83-843c-59a8a5fe26bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszer csak megjelenik egy vadidegen férfi, és úgy tesz, mintha ő játszaná Ross apját. Persze van magyarázat a bakira.","shortLead":"Egyszer csak megjelenik egy vadidegen férfi, és úgy tesz, mintha ő játszaná Ross apját. Persze van magyarázat a bakira.","id":"20210212_Tizenkilenc_ev_utan_vettek_eszre_egy_bakit_a_Jobaratokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d532c5c6-c84f-4f83-843c-59a8a5fe26bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9161f8e-dafe-4e4b-bcd2-f4f6ade0cc0c","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Tizenkilenc_ev_utan_vettek_eszre_egy_bakit_a_Jobaratokban","timestamp":"2021. február. 12. 17:24","title":"Tizenkilenc év után vettek észre egy bakit a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","id":"20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2650-b0d8-42cb-9f36-69f512b5daf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","timestamp":"2021. február. 12. 18:23","title":"Visszavonták a csempészeten kapott MSZP-s diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem 2,4 millióan haltak meg a COVID-19 világjárványban a legfrissebb adatok alapján.","shortLead":"Majdnem 2,4 millióan haltak meg a COVID-19 világjárványban a legfrissebb adatok alapján.","id":"20210214_Tobb_mint_1085_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37e9555-74c3-4fba-9c50-31bb3096eda8","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Tobb_mint_1085_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_a_vilagon","timestamp":"2021. február. 14. 08:21","title":"Több, mint 108,5 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el, hogy április-május környékén kezdődhet a tömeges oltás. ","shortLead":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el...","id":"20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb42ca-4385-44a1-a4e7-6ecd77bd5649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 13. 16:29","title":"Zupkó Gábor: A magyar kormány tisztában volt vele, hogy kevesebb vakcina érkezik márciusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt állapotban vehetett át hivatali utódja, Joe Biden. A Trump-korszak különösen a Hold-programja miatt maradhat emlékezetes, még ha sokak szerint irreális is volt 2024-re kitűzni az amerikai űrhajósok következő holdra szállásának időpontját. Az persze vitatható, mi számít irreálisnak fél évszázaddal a legutóbbi holdra szállás után, minden esetre az új elnöknek fel van adva a lecke: Bidennek egyszerre kell szembenéznie a felkorbácsolt várakozásokkal, a gazdasági realitásokkal, valamint egyre szemtelenebb riválisaival.","shortLead":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt...","id":"20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e4f15-e4b1-43e9-b646-58e504535133","keywords":null,"link":"/360/20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","timestamp":"2021. február. 14. 13:30","title":"Holdra szállás Trump után: ennek is lőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]