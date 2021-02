Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta le az ősrégi bolsevik tanulságot a kádári apparátus az után, hogy 1970 végén a cenzúra hálóján átcsúszott egy munkásmozgalmi veterán, Sík Endre „politikailag hibás” memoárja. Ez az a kor, amikor a fogmosó tévémaci sem köphetett akármikor.","shortLead":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta...","id":"202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f13c9a-f186-4645-bf65-24f2a335a3f6","keywords":null,"link":"/360/202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Amikor a kommunista élcsapat tagja írta le a sztálini terror valóságát, Kádárék a lektort büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet harmadik alkalommal készített jelentést a helyi önkormányzatok helyzetéről, de valódi pozitívumokat csak Budapest és a nemzeti kisebbségek esetében tudtak felsorolni. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet harmadik alkalommal készített jelentést a helyi önkormányzatok helyzetéről, de valódi...","id":"20210212_Europa_Tanacs_Magyarorszag_onkormanyzatisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477f611-0930-4824-983d-6d82884f61fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Europa_Tanacs_Magyarorszag_onkormanyzatisag","timestamp":"2021. február. 12. 14:13","title":"Európa Tanács: Aggasztó, hogy Magyarországon nem létezik valódi önkormányzatiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","shortLead":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","id":"20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812706cd-ccd0-4631-98f2-67d067ebaf15","keywords":null,"link":"/elet/20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 19:25","title":"A fél országra figyelmeztetéseket adtak ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","shortLead":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","id":"20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7720f-59d8-4eaa-9688-595b58e82590","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 12. 16:15","title":"Terrortámadást akadályoztak meg a német és dán hatóságok, 10 kiló robbanószer volt a gyanúsítottaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki támogatást kér a falusi kisboltra. ","shortLead":"Sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki támogatást kér a falusi kisboltra. ","id":"20210213_Akar_70_millio_forint_allami_tamogatast_is_kaphatnak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d428c66-ad26-4fca-b5b8-2064b98a3070","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Akar_70_millio_forint_allami_tamogatast_is_kaphatnak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 13. 09:52","title":"Akár 70 millió forint állami támogatást is kaphatnak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák minőség-ellenőrzésében szerepet játszó ellenanyag felfedezője. Lukács Noémi biológus családi vállalkozásban működő cége világméretű szállítója az antitesteknek, melyekkel a vakcinagyártók kizárhatják az oltóanyag dsRNS-szennyezettségét.","shortLead":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák...","id":"202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ead242-a5bd-4fe3-9b86-f2ad43cd0d5d","keywords":null,"link":"/360/202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","timestamp":"2021. február. 14. 08:15","title":"Lukács Noémi a vakcinákról: Nem a szerek jelentik a fő halálozási okot, hanem a fertőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]