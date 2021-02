Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11a937ce-5a2a-448d-a4eb-9c67fae9f060","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Már januárban is üldöztek egy ragadozót, az egy helyi gengsztertől szökött meg, aki háziállatként tartotta.","shortLead":"Már januárban is üldöztek egy ragadozót, az egy helyi gengsztertől szökött meg, aki háziállatként tartotta.","id":"20210216_fekete_parduc_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a937ce-5a2a-448d-a4eb-9c67fae9f060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b530704c-1070-4de3-b1a1-804ed3c2d727","keywords":null,"link":"/elet/20210216_fekete_parduc_olaszorszag","timestamp":"2021. február. 16. 12:05","title":"Fekete párducot üldöznek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság a statisztikai hivatal első, a koronavírus miatt a szokásosnál megbízhatatlanabb becslése szerint 5,1 százalékos visszaesést szenvedett el 2020 egészét tekintve. Az év végén, a negyedik negyedévben ugyan az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal nőtt a GDP, de még így is 4,3 százalékkal kisebb volt, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A magyar gazdaság a statisztikai hivatal első, a koronavírus miatt a szokásosnál megbízhatatlanabb becslése szerint 5,1...","id":"20210216_gdp_recesszio_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ca4fc-a91f-4999-9196-9667b0812c74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_gdp_recesszio_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2021. február. 16. 09:01","title":"Ahogy Orbán Viktor kristálygömbjéből kileste: több mint 5 százalékkal töppedt össze 2020-ban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","shortLead":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","id":"20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91c300-acc4-4501-807a-49a706030d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","timestamp":"2021. február. 17. 11:40","title":"Krónikus betegségtől nem szenvedő fiatalokat is kiértesítettek az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri Hivatal elzárkózik attól, hogy ezeket közzé tegye, Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy a vizsgálat részleteit maga sem ismeri.","shortLead":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri...","id":"20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d438d3eb-98fe-430e-b445-40da74813d32","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"Nem fogjuk megtudni, hogy az Eszenyi-ügyben mit tárt fel a felügyelőbizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac556ae-8be9-4315-9b90-8991aef34750","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koncerten fotózták le a diktátort a nejével.","shortLead":"Egy koncerten fotózták le a diktátort a nejével.","id":"20210217_Kim_Dzsong_Un_feleseg_ri_szol_dzsu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac556ae-8be9-4315-9b90-8991aef34750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f13ec0-ef87-4872-9e88-48ff3e0a4bc4","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kim_Dzsong_Un_feleseg_ri_szol_dzsu","timestamp":"2021. február. 17. 06:52","title":"Egy év után bukkant fel ismét a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","id":"20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22277a-29e7-4f11-ba07-e982f967a938","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kilenc órán át kereste eltűnt személyként Szabó Bálintot.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kilenc órán át kereste eltűnt személyként Szabó Bálintot.\r

\r

","id":"20210216_szabo_balint_megkerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4b20e3-9d9c-41c2-9ac7-12b14b79c0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_megkerult","timestamp":"2021. február. 16. 05:53","title":"Előkerült az eltűnt szegedi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]