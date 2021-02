Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat megvizsgálták, elvileg nem lehet bajuk. Kék kutyákat találtak egy elhagyatott orosz vegyi üzem közelében

Az olasz hatóságok szerint a Facebook továbbra sem tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy miképp használja fel a megadott adataikat. Magyarország is hasonló indokkal rótt ki büntetést 2019-ben.

Olaszország 7 millió euróra büntette a Facebookot

Hatpontos tervvel érkezett tárgyalni Karácsony Gergely főpolgármester a Miniszterelnökségre az oltások gyorsításáról. Fővárosi forrásaink szerint a megbeszélés operatívan zajlott, megállapodtak abban, hogy az operatív törzs engedélyével Budapesten lehetnek plusz oltópontok, amikor elkezdődik a tömeges oltás. Beszállna a főváros az oltások gyorsításába, 10 plusz oltópont nyílhat

A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert minden „kormánydöntés" függvénye. A nagyobb önkormányzatokkal a kormány egyesével fog tárgyalni az elvont bevételek kompenzálásáról március végéig, miközben már most el kellene fogadniuk az idei költségvetéseiket.

"Mi történt itt ma? Semmi" – mondták az önkormányzatok, miután Gulyás Gergellyel tárgyaltak

A hivatalos források szerint a támadók egy iskolást lelőttek.

Fegyveresek több száz diákot raboltak el Nigériában

A lista egy oldalon található, ott azt írják, Várhelyi "nyíltan beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja Kárpátalján a szeparatizmust".

Várhelyi Olivér is felkerült az ukrán nacionalisták listájára

A HVG legújabb számából kiderül mikor és hogyan lett elege a jobboldali tudósoknak Kásler Miklós kitalált magyarságtörténetéből. Ez nem jelenti, hogy a Pozsonyi csatával vége a mai állami propagandához igazított történelmi animációk gyártásának, sőt. Pénz lesz rá.

Hogyan lesz Disneyland a Kárpát-medencéből?

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.

","shortLead":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

Ilyen lehet majd a megújult Szentlélek tér – látványtervek