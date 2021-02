Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban tömörülő legfejlettebb ipari országokban.","shortLead":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban...","id":"20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1969f1ee-0e46-4a7a-9416-7fb2d5c0585a","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 20. 15:50","title":"Az USA-ban adták be eddig a legtöbb koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","shortLead":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","id":"20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57328717-2065-4496-bce5-64abc0d4532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","timestamp":"2021. február. 19. 13:27","title":"Nem kőolaj-, hanem földgázkutat fúrna a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikának továbbra is fontos Ukrajna szuverenitása az elnök szerint.","shortLead":"Amerikának továbbra is fontos Ukrajna szuverenitása az elnök szerint.","id":"20210219_Joe_Biden_demokracia_Europa_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d353558-45e7-4d16-92d7-5023c6ab7cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_Joe_Biden_demokracia_Europa_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 19. 19:27","title":"Biden: Meg kell védeni a demokráciát Európában és az Egyesült Államokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és már a 2021/2022-es tanévben elindul. Az iskola a kreatív ipar területeit összefogva, a folyamatos, közös alkotás folyamatának megismerését állítja a képzés középpontjába.



","shortLead":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és...","id":"20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eeb7a-10d0-461a-af4f-8f0bf40b1a06","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","timestamp":"2021. február. 19. 12:32","title":"Új középiskolát indít a Budapest School","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26453388-df6f-446b-b1b4-a71e429e0cd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Társaság nem ismeri el a lelet hitelességét.","shortLead":"A József Attila Társaság nem ismeri el a lelet hitelességét.","id":"20210219_jozsef_attila_kezirat_hitelessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26453388-df6f-446b-b1b4-a71e429e0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523106f9-851e-444e-bdea-41bd4ce15d84","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_jozsef_attila_kezirat_hitelessege","timestamp":"2021. február. 19. 18:58","title":"Hamis lehet a nemrég előkerült József Attila-kézirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","shortLead":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","id":"20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd515d4-a31c-444d-896c-9a19aa8ab22d","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","timestamp":"2021. február. 20. 12:12","title":"Nevet kapott a legkisebb royal bébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mostanra sem a Szamos, sem a Tisza vizében nem tapasztalható elszíneződés.","shortLead":"Mostanra sem a Szamos, sem a Tisza vizében nem tapasztalható elszíneződés.","id":"20210219_szamos_nehezfemek_szennyezes_romania_banya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2e597-835b-4649-ac77-e8d7b00da8ba","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_szamos_nehezfemek_szennyezes_romania_banya","timestamp":"2021. február. 19. 12:56","title":"Javul a helyzet a Szamoson a nehézfémszennyezés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó...","id":"20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b5d6c3-10d0-446d-8d5d-8ce1f4f0ae3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","timestamp":"2021. február. 20. 14:10","title":"Szijjártó Péternek nincs nagy véleménye a kormánypárti sajtó olvasottságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]