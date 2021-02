Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5830fc9a-f25c-4b38-a8d8-6dc08297dcfe","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Rendszerkritikus aktivisták csoportjából \"baloldali butikmédiává\" vált a járvány ideje alatt a Partizán. Lehet is összefüggés a korlátozások és a tartalmi átalakulás közt: a nagyrészt színházi emberekből álló csapat itt tudta kiélni kreativitását, az otthonukba zárt embereknek pedig volt idejük a végtelen beszélgetésekre. Miből él meg egy videós műhely? Mi köze az újságíráshoz? És mit keres benne Gajdics Ottó?","shortLead":"Rendszerkritikus aktivisták csoportjából \"baloldali butikmédiává\" vált a járvány ideje alatt a Partizán. Lehet is...","id":"202107_partizan_uj_osvenyen_na_ebbol_mi_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5830fc9a-f25c-4b38-a8d8-6dc08297dcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244e500a-cfb6-4639-a9b5-6bc3c5658844","keywords":null,"link":"/360/202107_partizan_uj_osvenyen_na_ebbol_mi_lesz","timestamp":"2021. február. 21. 13:30","title":"Gulyás Márton és a Partizán új ösvényen: „Na, ebből mi lesz?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember óta kerestek.","shortLead":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember...","id":"20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91225d4-6e58-4ced-83fa-25792d1a30ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","timestamp":"2021. február. 22. 06:19","title":"Körözött magyar bűnözőket fogtak el Olaszországban és Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a kérdés azonban függ például az újabb variánsok elterjedésétől is.","shortLead":"Ez a kérdés azonban függ például az újabb variánsok elterjedésétől is.","id":"20210221_Fauci_Elkepzelheto_hogy_meg_2022ben_is_maszkot_kell_viselniuk_az_amerikaiaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fc2f0-b1b7-4bd4-bc9a-b02195231feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Fauci_Elkepzelheto_hogy_meg_2022ben_is_maszkot_kell_viselniuk_az_amerikaiaknak","timestamp":"2021. február. 21. 20:01","title":"Fauci: Elképzelhető, hogy még 2022-ben is maszkot kell viselniük az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae6ec17-4c52-4a67-b507-4263765649a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.","shortLead":"Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.","id":"20210223_koncepciovideok_samsung_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae6ec17-4c52-4a67-b507-4263765649a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbad7f2d-1aca-434c-b3bd-be4688f5e141","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_koncepciovideok_samsung_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. február. 23. 09:03","title":"Videók kerültek elő a Samsung várható csodaszemüvegéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők várják a felmondani szándékozó egészségügyi dolgozók jelentkezését, hogy – számukra ingyenes jogi képviseletet nyújtva – megtámadhassák a tilalmat elrendelő, álláspontjuk szerint jogellenes szabályozást.","shortLead":"A jogvédők várják a felmondani szándékozó egészségügyi dolgozók jelentkezését, hogy – számukra ingyenes jogi...","id":"20210222_tasz_egeszsegugy_felmondasi_tilalom_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2515e5-f449-48dc-a190-376d8f1eeb13","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_tasz_egeszsegugy_felmondasi_tilalom_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. február. 22. 15:24","title":"A TASZ az Alkotmánybírósághoz fordul az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá kell bólintania.","shortLead":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá...","id":"20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aee127-18b7-4c5c-8ef4-c0e8ae6ee0df","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","timestamp":"2021. február. 22. 08:07","title":"Eszenyi Enikőnek még mindig van beleszólása a Vígszínház pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd64226-2fae-48c7-8960-92ddfe64b3d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik, és a magyar katonák mindennapjairól szól.","shortLead":"A Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik, és a magyar katonák...","id":"20210223_nagy_denes_termszetes_feny_elozetes_trailer_berlinale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd64226-2fae-48c7-8960-92ddfe64b3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cefad3-5c6c-41c0-bae2-af4cf06afb4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_nagy_denes_termszetes_feny_elozetes_trailer_berlinale","timestamp":"2021. február. 23. 10:34","title":"Végre belenézhetünk a Berlinalén versenyző magyar filmbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]