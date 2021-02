Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","shortLead":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","id":"20210214_Protekcionista_lesze_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6294a2-c983-41c7-9d73-6f2b5562095e","keywords":null,"link":"/360/20210214_Protekcionista_lesze_Biden","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Dobozi István: Protekcionista lesz-e Biden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","shortLead":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","id":"20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bb7f00-c454-41fd-85a7-43fb792470a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:31","title":"Saját bobpályát épített a kertjében egy lett apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vasárnap.","shortLead":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be...","id":"20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a353f31-fbe5-4038-9dee-f99e69795425","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","timestamp":"2021. február. 14. 12:21","title":"Százezren már véleményt mondtak a magyar állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos a védettség.","shortLead":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos...","id":"20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc38f1-676d-4768-91d9-a0613900a53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. február. 13. 18:51","title":"Hatéves gyerekeken tesztelik a vakcinát az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben a Facebooktól és a YouTube-tól, ezért többféle vásárlós funkcióval is kacérkodik a TikTokon.","shortLead":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben...","id":"20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c60bb-28ce-43e2-a433-06a035e5ea60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","timestamp":"2021. február. 13. 16:03","title":"Új funkció jöhet a TikTokra, vásárlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi módszerhez.","shortLead":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi...","id":"20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67a5cf-426c-4699-ad20-409f06aca535","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","timestamp":"2021. február. 13. 20:56","title":"Vitorlásokkal kezdi szállítani gumijait a tengerentúlra a Michelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","shortLead":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","id":"20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e022f-5d81-4ee4-8610-b81fa58469e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","timestamp":"2021. február. 15. 06:40","title":"Halálra gázolták Nicki Minaj édesapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]